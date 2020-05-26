ABL／補強也瘦身 富邦大砍7人

富邦勇士隊今天宣布簽下UBA兩名新星曾祥鈞和周桂羽，但原有球員也進行「瘦身」，確定不續約的球員高達7人，包括老將「小胖」洪志善、第13季SBL選秀會的「榜眼」蕭順議等，都將結束合作關係。

富邦總教練許晉哲不諱言，今年是許多球員「合約年」，不只富邦，SBL每隊也有許多球員合約到期，球隊目前會執行續約的包括蔡文誠、林孟學、林郅為和林書緯，但和合約將走完的洪志善、蕭順議、楊興治、李秉鴻、劉韋辰、蔡揚名及吳宏興都不再續約。

許晉哲解釋，富邦轉戰ABL的第一個球季，球隊仍是「SBL規格」，但ABL可帶3洋將，富邦17名本土球員實在「太多」，球隊調整後確定將本土球員人數控制在12到13人左右，目前「7出2進」後剛好有12名本土球員。

「瘦身」後的富邦成員包括「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎、賴廷恩、林冠均、張伯維、郭少傑、林孟學、蔡文誠、林郅為、林書緯和新加入的周桂羽及曾祥鈞。

許晉哲提到，原本陣容「中生代」人數是大宗，調整後的陣容老、中、青三代平均，球隊備戰外也盼達到傳承作用；不過「許總」也語帶保留說，打算續約的成員可能還有變數，實際情形還要看合約到期後實際結果。