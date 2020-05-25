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SBL／重磅消息！裕隆聘邱大宗接執行教練

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
邱大宗將接裕隆隊執行教練。本報資料片
邱大宗將接裕隆隊執行教練。本報資料片

SBL老牌勁旅裕隆隊今天傳出重磅消息，領隊孟慶杭宣布，新球季將聘請邱大宗擔任執行教練，今年率隊打進總冠軍賽的李啟億轉任教練團教練。

孟慶杭今天特別來到WSBL賽場宣布教練異動消息，他表示，邱大宗執教資歷豐富，包括中華職籃、中國大陸CBA和SBL都有帶隊經驗，也曾任中華隊教頭，雖非裕隆體系出身，但洽詢後也表達意願，6月1日將正式上任。

過往裕隆多由自家體系的退役球員擔任教練，今年重返冠軍賽後更換執行教練，孟慶杭肯定原執行教練李啟億的表現，「啟億不錯，但還可以更好，邱大宗歷練豐富，是第一次非裕隆體系的教練，也是讓教練團從他身上去學習。」

孟慶杭透露，事前已和李啟億溝通，「邱大宗是啟億前輩，他態度也滿正面的。」裕隆原教練團陣容不變，孟慶杭希望藉由體系外的教頭帶來新刺激，讓老牌勁旅能展現不同面向。

上月裕隆公布去年財報，虧損達244.65億，創下成立之最，今天孟慶杭也鄭重澄清，集團的現金流完全沒影響，球隊仍將持續培育新血，繼續推廣籃球。

邱大宗接掌裕隆兵符 首名非自家系統教頭

【中央社／台北26日電】

裕隆納智捷領隊孟慶航今天宣布，球隊將延攬前SBL冠軍教頭、有CBA帶隊經驗的邱大宗執掌球隊兵符，這也是裕隆史上首次採用非自家系統的教練。

裕隆本季在例行賽名列第3，SBL超級籃球聯賽季後挑戰賽先以3比0橫掃桃園璞園建築，可惜在總冠軍賽以3比4憾負聯盟頭號種子台灣啤酒，與隊史第5冠擦身而過。

孟慶航坦言，他肯定球隊本季執行教練李啟億的表現，不過「可以再更好」。他並提到，邱大宗是一名閱歷豐富的教練，「由邱大宗來帶領球隊，也能讓其他教練從旁學到很多東西」。

邱大宗曾執教過達欣工程、東森、台啤，也曾在CBA中國男子職業籃球聯賽有過帶兵經驗，而他接掌裕隆兵符後，也是隊史首名非自家系統出身的教練，孟慶航笑說「這也算是一項突破」。

孟慶航強調，教練團只是微幅調整，所有人都續留，包括卸下執行教練兵符的李啟億，仍會留在教練團裡，「我有先和李啟億溝通，他也表達想再多學一些東西」。

邱大宗 李啟億 SBL

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