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UBA／外籍生自我要求高 世新教頭：開放選秀將成動力

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
SBL開放選秀將會成為外籍生求進步的動力，圖為健行科大外籍生(右)。 報系資料照
SBL開放選秀將會成為外籍生求進步的動力，圖為健行科大外籍生(右)。 報系資料照

SBL球團會議在昨天拍板通過開放外籍生選秀，目前陣中擁有三名外籍生，其中包括將取得台灣籍的阿巴西的世新大學，教練吳昆典就表示，外籍生大多自律性都相當高，並期望能夠朝著更高舞台發展，這次SBL開放選秀將會成為外籍生求進步的動力。

世新本學年在「三洋將」阿巴西、丹尼爾和沙巴斯丁加持下，一路挺進到UBA公開男一級八強，是目前UBA中使用外籍生較頻繁的球隊之一，其中丹尼爾與沙巴斯丁皆來自奈及利亞，而父親是塞內加爾人的阿巴西則是從小就在台灣長大，且國籍歸化案目前已經在外交部審核中，可望成為「新台灣人」。

對於SBL將在第18季開放外籍生選秀，世新教頭吳昆典認為對於外籍生來說將會成為一股額外動力，「大部分外籍生來台，都是希望未來能夠到職業聯賽打球，他們幾乎是抱持著沒有退路的精神在打球，而現在多了SBL選秀這一條路，對於他們來說無疑是增加一大動力。」

吳昆典指出，世新三名外籍生的積極態度，在過去一年多來對於本土球員形成很大的刺激，甚至能感染整個團隊，他也正面看待在SBL開放外籍生選秀後，未來UBA可能會有更多外籍生投入這件事，「競技運動本來就是個弱肉強食的世界，有外籍生的刺激，說不定能讓本土球員在未來銜接更高層級舞台時，會有更好的適應。」

世新三名外籍生中，以從小在台灣長大的阿巴西最有可能向更高層級的舞台挑戰，假使他未來取得中華民國國籍，還能直接投入SBL選秀而不受外籍生選秀條款限制，吳昆典說：「巴西一直都想往上打，而另外兩人當初來台灣就是希望能一邊學習中文、一邊學習台灣文化，未來也希望能夠留在台灣發展，現在SBL開放選秀後，對於他們來說又多一個選項，讓他們更有動力求進步。」

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