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UBA／SBL外籍生選秀拍板 陳子威：將吸引更多人來台

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
SBL外籍生選秀拍板，圖為UBA打球的健行科大石博恩(右)與政大聶歐瑪。 報系資料照
SBL外籍生選秀拍板，圖為UBA打球的健行科大石博恩(右)與政大聶歐瑪。 報系資料照

第18季SBL球團會議在昨天通過UBA外籍生選秀提案，只要具有3年UBA資歷並願意簽署歸化意向書的外籍生，新賽季將能夠與本土球員一同進行選秀，而這樣的改變對於國內籃壇勢必造成全新影響，目前陣中擁有三名外籍生的政大教頭陳子威就認為，在SBL開放外籍生選秀後，未來肯定會有更多外籍生出現在UBA賽場上。

UBA的外籍生人數近年來不斷增加，今年公開男一級前三名的球隊中都有外籍生助拳，其中第一名的健行科大與第三名的中州科大更是UBA外籍生的先行球隊，陣中的石博恩、斑霸也將成為首批符合SBL選秀資格的外籍生。

除了這兩人外，UBA目前擁有外籍生的球隊還包括政大、世新、文化，在未來一到兩年都將會有球員陸續符合SBL選秀資格，讓外籍生投入國內籃壇最高殿堂將成為下一波潮流。

其中過去兩年都打進公開男一級八強的政大，這兩季就陸續登錄聶歐瑪、丁恩迪兩名身高205公分的塞內加爾外籍生，雖然兩人目前在球技上仍略顯生澀，但憑藉著身高與體能優勢，未來如投入SBL選秀仍大有可為。

政大教頭陳子威就表示，這次SBL決定開放外籍生選秀，對於國內籃球環境肯定是一件好事，「現在台灣籃球需要刺激，加上本土長人一直缺少好的競爭，過去幾年發展性都沒那麼好，在SBL開放外籍生後，未來肯定會有更多學校尋找更多外籍生加入，UBA也一定會變得更加競爭。」

雖然目前還沒有與陣中外籍生討論過關於選秀一事，但陳子威透露，會來台打球的外籍生大多都是希望未來能夠在亞洲找到打球的機會，能夠取得經濟來源幫助家中，而現在SBL對他們敞開大門，肯定會讓更多外籍生願意來台發展，甚至是從中找到適合的歸化人選，但這同時也需要政府的支持，讓外籍生來台手續能夠更方便作業。

對於外界擔心外籍生的加入恐壓縮本土球員發展，陳子威則認為確實應該有配套措施，來確保比賽的公平性，但同時本土球員也不該害怕面對競爭。

選秀 SBL 陳子威

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