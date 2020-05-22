SBL／外籍生選秀定案 斑霸有意願、石博恩將觀望

第18季SBL球團會議在今天拍板決定新賽季將把UBA外籍生納入本土球員選秀，參加選秀的外籍生必須符合在UBA出賽三年且具有歸化意願，放眼今年UBA中以健行科大石博恩與中州科大斑霸最有可能成為首批參選的外籍生，其中曾打過中華白隊的斑霸就傳出有意投入選秀，石博恩則持續觀望中。

UBA近年來不少外籍生加入戰局，讓外籍生是否能夠投入SBL選秀在台銜接球員生涯，近年來不斷引發討論，而今天SBL球團會議也拍板將於第18季選秀會開放外籍生與本土球員一同選秀，不過投入選秀球員需具備三年UBA資歷以及具有歸化意願兩項條件。

過去三年幫助健行科大拿下兩座冠軍的石博恩與曾代表中華白隊出戰瓊斯盃的中州科大班霸，將符合今年外籍生選秀資格，其中斑霸過去就曾多次表達想留台打球的意願，中州教頭許智超就透露，斑霸對於投入SBL選秀有相當高的意願。

至於日前傳出有意與企業結合籌組新球隊加入新聯盟的健行科大，教練劉孟竹則表示將會再與石博恩討論，「目前他還沒有表達明確的意象，不過開放外籍生對於SBL來說肯定會有幫助，不論是在話題上還是其他方面。」而兩名教練也都表示，SBL開放外籍生選秀，對於吸引一些有籃球底子的外籍生來台發展確實將會有更大的吸引力。