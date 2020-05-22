SBL／外籍生選秀拍板 新賽季改為單洋將

SBL在今天召開第18季球團會議，針對新球季賽制、選秀和洋將等議題進行討論，其中各界最受關注的外籍生選秀部分正式拍板定案，中華籃協秘書長李一中透露，只要擁有三年UBA資歷並擁有歸化意向都將能與本土球員一同參加選秀。

SBL今天舉行球團會議針對日前行銷公司提供的「SBL2.0」版進行討論，其中各界討論多時的外籍生加入SBL也在今天拍板，新賽季只要擁有3年UBA資歷，並有歸化意向的UBA外籍生，將能加入選秀會與本土球員一起選秀，不過各隊將只能擁有一名外籍生名額。而在選秀制度的改變部分，過去新秀三年保障合約減為兩年，首輪選秀依舊維持6萬保障月薪。

在洋將部分，新賽季將從原本的雙洋將改為單洋將，洋將身高上限203公分、薪資上限1萬2000美元，也代表未來各隊可能出現一名洋將搭配一名外籍生的狀況。

至於還在研議中的則包括新賽季排名將採取「滾動式積分制」，例行賽預計將進行10個循環，也代表各隊將會出賽達到40場，而創新的「滾動式積分制」目前傾向於將前三名與後兩名球隊分成前段班與後段班，前段班球隊如擊敗後段班可獲得一分積分，而後段班擊敗前段班球隊則可獲得兩分積分，讓本賽季排名早早就底定的狀況可望得到改善。

而同樣受到外界關注的中華白第六隊議題，籃協目前傾向於10月份邀集五隊與中華白進行盃賽，中華籃協秘書長李一中表示，這將能避免牴觸大專球員切割條款，也讓潛力培訓計畫得以延續，中華白也有一些歷練舞台。