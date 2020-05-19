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SBL／留住謝宗融成首要課題 陳國維盼聯盟行銷提升

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
教練陳國維強調，球隊的第一大課題就是留下年輕國手中鋒謝宗融。 聯合報系資料照
教練陳國維強調，球隊的第一大課題就是留下年輕國手中鋒謝宗融。 聯合報系資料照

第17季SBL在月初落幕後，不少球隊都展開談約與補強計畫，其中台銀雖然會在六月底球員合約到期前才會陸續談約，但教練陳國維強調，球隊的第一大課題就是留下年輕國手中鋒謝宗融

台銀在上賽季由陳國維執掌兵符後展現年輕球隊氣象，雖然最終仍未能挺進季後賽，但打出14勝18敗的佳績，與第三名的裕隆僅有兩場勝差。

在季後部分球團已經展開補強計畫，陳國維在今天透露，去年他接下球隊兵符後，將球員合約都改至六月底期滿，因此現階段仍有時間好好思考球員去留問題，不過他也強調留下主戰中鋒謝宗融將是首要課題，「宗融今年是合約年，以他上季的表現，我們會盡力慰留他，不過就我所知應該有很球隊與他接觸，我們會跟他好好聊聊，聽聽各隊開給他的條件，用公司最好的方式把他留下來。」

謝宗融本賽季繳出平均5.8分6.3籃板的數據，過去三年他也陸續入選瓊斯盃中華藍、白隊，並在今年亞洲盃資格賽一圓正式國際賽的國手夢，陳國維表示，謝宗融在第15季選秀會以狀元身份加入台銀時，剛好是他轉任體能教練的第一年，一路見證了他的成長，「希望能夠把他留下來，不然大部分台銀球員選秀約到就出走，希望能替公司留下他這樣的好球員。」

對於本周SBL將召開球團會議討論「SBL2.0版」，陳國維則表示，相較於制度面要改變仍需要各隊共識，對於今年行銷團隊早早就提出計劃案，他則是感到相當期待，「聽到這些計畫我是覺得蠻欣慰的，畢竟至少今年一結束他們就找球隊去協商這些事情，不像去年直到開打前才草草討論。」

謝宗融 SBL

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