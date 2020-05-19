SBL／中華白是否納入周五討論 大專切割條款恐成阻礙

SBL本周將舉行球團會議，日前由行銷公司提出的「SBL2.0版」計畫也將會成為討論議題，其中最受外界關注的將中華白納入成為第六隊的計畫，預計將會成為爭議性議題，幾名SBL教練都認為，將中華白納入雖然是一個不錯的想法，但應該要有長遠的計畫，而非是為了製造話題急就章。

第17季SBL在月初落幕後，行銷公司隨即拋出了「SBL2.0版」的話題，讓今年國內籃壇得以延續討論熱度，其中包括行銷計畫、屬地操作、主場經營、第六隊、選秀等議題都引發各界的關注，這些內容也將在本周五的領隊會議中由各球團代表進行討論並評估可行性。

其中最受到各界關注的由中華隊外籍教練帕克領軍中華白充當第六隊的提案，也將成為當天會議的重要討論議題之一，據了解，中華籃協目前傾向於將中華白納入三階段賽事的第一階段「純本土」與其他五隊競爭，並可能提前至10月採取類似獨立盃賽的方式進行，以避免觸及與大專聯賽的切割條款。

由於中華白隊組成可能多以國內大專球員為主，不過從94學年度起大專體總為了與SBL進行切割而設下「大專條款」，讓球員只能擇一參賽，假使今年中華白要納入SBL賽事成為「第六隊」，將會與該條款牴觸。

裕隆執行教練李啟億表示，假使中華白是以國內大專球員為主，不僅可能會牽扯到球員徵召的問題，也會與當初切割的理念牴觸，假使要採取類似四到六周夏季聯賽的方式進行，他則建議應該提前到瓊斯盃結束後，「這樣中華白打完瓊斯盃就可以繼續打，不用馬上回到UBA母隊後再一次集訓。」

台銀教練陳國維也表示，假使第一階段採取盃賽方式進行且無關賽季積分，將會是他們比較樂見的形式，「這樣各隊就能測試一些新人，讓上場比較少的本土球員得到磨練機會，中華白也能得到磨練的機會。」

此外，各隊教練也認為，雖然將中華白納入是很好的想法，但應該要有長遠的規劃而不是急就章，台啤教練周俊三說：「屆時籃協會跟球團交換一些意見，初步構想還不錯，但仍要評估他的可行性與長遠性，而不是急就章、想到一個想法就丟進來。」