籃球／野獸、少俠教你打球 BE HEROES訓練營開始報名

2020 BE HEROES 未來英雄籃球訓練營邁入第5年，今年訓練營將在7月17至19日在新北、8月1至2日在台中舉行，由台灣男籃「黃金世代」球星林志傑、田壘、楊敬敏、陳世念、曾文鼎組成堅強教練陣容，親自設計課程訓練內容，針對不同年齡及籃球基礎的學員，量身打造兼具趣味與教育意義的籃球課程。

5位黃金世代球員今年分別效力ABL寶島夢想家與台北富邦勇士隊，儘管受到疫情影響，賽事無法繼續進行，但他們努力維持狀況之餘，更投注許多心力在「BE HEROES未來英雄籃球訓練營」的籌備工作上。

「黃金」教練團聚在一起除了討論籃球，更多了奶爸、育兒的話題，林志傑、楊敬敏與田壘的大兒子分別為5歲和4歲，眾人開玩笑期待他們能趕快長大來參加自己爸爸舉辦的訓練營。

其中楊敬敏的兒子承襲了爸媽都是中華隊國手的優良血統，雖然才5歲，但身材卻像小學生，曾文鼎開玩笑說，「讓阿敏兒子來參加！我們一定會好好照顧他！」訓練營中最受歡迎的則是「孩子王」陳世念和曾文鼎，也讓訓練營充滿歡笑。

2020 BE HEROES籃球訓練營同樣分為歡樂英雄組與超級英雄組，歡樂英雄組歡迎8-12歲喜歡運動的學員參加，感受國手級奶爸對學員無微不至的照顧與用盡心思的教學；超級英雄組則是13-18歲，建議有五對五實戰經驗的選手參與，五位黃金世代球員將在課程中傳授他們在球場上最受用、最寶貴的經驗。即日起請上BE HEROES官網報名