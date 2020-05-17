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WSBL／台元3老將場下坐 蔡佩真：還是會想上場

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
台元隊蔡佩真（左一）、劉君儀（右二）、陳萓峰（右一）對國泰隊一役場邊坐。圖／中華籃球協會提供
台元隊蔡佩真（左一）、劉君儀（右二）、陳萓峰（右一）對國泰隊一役場邊坐。圖／中華籃球協會提供

曾任SBL裕隆隊教練，邱啟益今年接掌台元女籃隊兵符，首要任務就是貫徹團隊風格、訓練新秀，17日面對國泰隊，台元3老將劉君儀、陳萓峰、蔡佩真穿著球衣場邊坐但出賽時間掛零，最終國泰117：47，70分差取得8連勝。

「身為球員，其實當然還是會想上場。」蔡佩真表示，但其實教頭開季就有講明新球季目的很明確，就是將球隊風格整合，同時也會加強重點在新秀部分，「像我的角色就會以輔助居多。」

台元今年不僅陣容大改，得分點也不再仰賴固定幾名球員，以往關鍵球處理會交給老將，今年年輕球員林文佑、新血陳亭羽獲得更多機會，蔡佩真認為是件好事。

「今年教練不會特別設計戰術給誰要執行，而是希望分散得分點。」蔡佩真表示，其實自己有觀察過，以往比賽若得分過度集中在某一球員的比賽，最終都會輸球收場，「今年得分點多，才是好事。我也可以打我習慣的『綠葉』角色。」

39歲的劉君儀則是受膝傷所困，她去年全運受傷，4月又不慎傷到，因此教練調度上也傾向保護球員，瘦了一點的劉君儀說：「目前還在等體能和肌力回復，但未來是屬於年輕人的。」

國泰今日登錄12人都有得分紀錄，7人得分上雙，林育庭18分、6籃板最佳，鄭伊秀16分、10籃板，70分勝分是聯盟史上第三多，僅次2009年賽季的75分和72分。

教頭鄭慧芸說球隊沒在看勝分，反倒更在意失誤，「還顧分數就下來休息了。第2節還9個失誤，今天空調又有點問題，讓我看了一把火。」

國泰女籃隊林育庭（右）攻下18分。圖／中華籃球協會提供
國泰女籃隊林育庭（右）攻下18分。圖／中華籃球協會提供

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