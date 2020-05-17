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WSBL／進攻不再多想 彭曉彤轟28分寫新高

聯合報 / 記者林宋以情／台北報導
台元隊彭曉彤（前）攻下生涯新高廿八分。 圖／中華籃球協會提供
台元隊彭曉彤（前）攻下生涯新高廿八分。 圖／中華籃球協會提供

有了教練邱啟益給的開火權，台元隊後衛彭曉彤昨天對台電隊攻下ＷＳＢＬ生涯新高廿八分，外帶籃板、助攻各四以及二抄截，助隊以八十二比六十七擊敗台電隊，笑納本季第四勝。

彭曉彤過去學生時期就是得分、助攻全能型後衛，ＷＳＢＬ生涯單場最高分是上季對國泰隊的廿二分，邁入第三年，昨天締造生涯新高，擺脫過去進攻「想太多」的習慣，要多虧主帥指導時的軟硬兼施，場下提醒她不要再傳球、多攻擊，平時自主練習也提點幾句。

看在同樣後衛出身的邱啟益眼中，彭曉彤本來就是攻擊型而非純控球，「她有外線，有速度，有身材，能夠碰撞，其實她每場都有這種水準，不用打得這麼保守。」

彭曉彤此役首節就命中打板三分球，讓她直呼對籃框很有感覺，首節台元在她與林文佑內外搭配下，取得雙位數領先。不過台電末節一度在郭佳紋切入三分打，追到五分差。關鍵時刻，林文佑先連下四分止血，彭曉彤單節挹注八分，鎖定勝局。

彭曉彤感謝教練給她壓力和信心，昨天開賽手風就順，還飆進意外打板三分球。球隊主控張歆可直呼，本季的彭曉彤不一樣了，「她越來越成熟，場上我們兩個彼此互補，再加上卓敬讓快攻速度更快。」

國泰隊九十六比四十九擊敗電信隊，打下開季七連勝。羅蘋攻下全隊最佳十七分，籃板、助攻各三。

台電

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