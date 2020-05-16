WSBL／首位單周MVP 林育庭被隊友凹請客
第15季女子超級籃球聯賽WSBL，今年官方首度設立單周最有價值球員（MVP）獎項，16日比賽中場時間，從前教頭洪玲瑤手中領取MVP的「小丁」林育庭，賽後也大方笑說已經準備好請客了。
WSBL本季跟進SBL，設立單周最有價值球員等多項個人獎，以獎勵球員表現。16日國泰隊迎戰電信隊，中場特別舉辦頒獎典禮，由國泰領隊洪玲瑤頒授獎項及合影，林育庭還有些不知所措，倒是場邊一旁練投的隊友不斷替她歡呼。
「小丁」上季奪總冠軍賽MVP，新球季前4戰場均有16分、5.8籃板、5.5助攻，獲頒MVP實至名歸。
「其實賽前不知道會頒獎，以為只是發布訊息而已。」林育庭表示，新賽季多設立了個人獎，對球員而言也是另外鼓勵。
林育庭說：「是件好事，也是球場上鼓勵自己的目標。」
第一位單周MVP，不免被隊友凹請客，林育庭也很「阿莎力」答應，她笑說，「雖然被她們凹，不過還是會請個飲料或吃的吧。」
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