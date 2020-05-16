WSBL／彭曉彤轟28分生涯新高 邱總激出來的

前一次對戰台電隊驚滔駭浪中獲勝，16日台元隊主控彭曉彤再度扮演奪勝要角，攻下生涯正規賽最高28分、4籃板、4助攻、2抄截，卓敬挹注19分，林文佑攻下18分，終場82：67擊敗台電。

拚戰生涯第3個WSBL球季，彭曉彤過去單場最佳是去年1月28日對國泰隊攻下的22分，今日締造新猷。

「她其實每場比賽都有這種水準，不用打得這麼保守。」談到彭曉彤的特色，台元教頭邱啟益指出，彭曉彤有外線、有速度、又有身材能碰撞，本來就是適合當攻擊型球員而非防守。

邱啟益笑說，「我都告訴她，如果我要妳上場只傳球，那乾脆我戴假髮上場好了。」

彭曉彤此役首節就命中打板三分球，讓她直呼對今天的籃框很有感覺。台元首節在林文佑、彭曉彤內外搭配下取得雙位數差。

不過前役終止40連敗的台電，次節李郡歡、劉希曄、諶怡君聯手，4分鐘內打出一波12：2攻勢，追到個位數7分落後。台元緊急放回主力陣容，半場取得13分領先。

易籃後，台電諶怡君、蘇苡瑈屢屢突破，第3節終了前30秒，游楷樂、李郡歡連拿5分咬到個位數，郭佳紋末節切入3分打，追到5分落後。所幸林文佑中距離、籃下連拿4分止血，彭曉彤單節8分挹注，率台元82：67奪勝。

台元老將蔡佩真6分、11籃板，台電劉希曄15分、7助攻全隊最佳，蘇苡瑈13分、8籃板，諶怡君12分、5籃板。