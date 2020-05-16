CBA／姚明線上開講 網友眼尖「胖了，好可愛」

中國籃協主席、CBA聯盟董事長姚明近日變身「姚老師」上網課，講求學、打球經歷，但眼尖網友卻發現姚明長胖了。

上游新聞報導，由CBA和姚基金、人民日報等發起互動系列直播課，姚明開講的籃球課「第一課」有63萬人觀看。

在時長約40分鐘直播中，姚明回憶了小時候的一些經歷。小時候練籃球因為身高比同齡孩子高，常被放在大年齡組，因此在對抗上沒有優勢，有很多挫敗感；在教學環節，姚明詳細講解教基本投籃方式，網友表示，「姚老師講得詳細又貼心。」

不過，網友們似乎更關心姚明胖了。從直播畫面來看，姚明看起來比之前又胖了一些。甚至有網友認為，姚明要是戴個眼鏡，看起來應該和著名漫畫《灌籃高手》中的安西教練有幾分神似，「姚主席怎麼胖成安西教練了，看起來好可愛啊。」