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WSBL／帶隊3年迎首勝 林紀妏感性落淚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台電隊教頭林紀妏奪勝後忍不住落淚。圖／中華籃球協會提供
台電隊教頭林紀妏奪勝後忍不住落淚。圖／中華籃球協會提供

台電隊上一度嘗到勝利滋味，帶隊邁入第3季的教練林紀妏還是球員，今天終於迎接超過千日的勝利，她在子弟兵以78：61擊敗電信隊後忍不住落淚，整理情緒後才笑說：「（勝利）遲到總比沒到好。」

台電前一度奪勝是2017年的第12季，林紀妏第13季接下兵符後，球隊遇人手不足問題，連兩季勝場都沒開張，今年季前除在選秀會補進楊芷瑜、林嘉慈和彭惠貞，曾效力台元隊的蘇苡瑈、李宜瑄和劉希曄也加盟，在第15季的第6場比賽終於盼到等待1170天的勝利。

林紀妏坦言，兩年多來，每次連敗都不好受，「沮喪時，教練要扮演支持她們的角色，大家也都互相鼓勵，沒有放棄，這是最好的鼓勵。」

今天迎接勝場前一天，台電碰國泰隊才寫下隊史新低的35分，林紀妏坦言昨天球隊的確表現不佳，但大家也有共識，火力全開迎接今天和電信的比賽，「我是沒想過止敗，這樣會不專注，會緊張，我和球員說，會贏球是要專注在每一秒，做對的事。」

今天攻下台電最高19分的劉希曄，第13季還是台元球員，第14季赴中國大陸挑戰WCBA，今年仍有旅外計畫但因新冠肺炎疫情暫停，4月才正式和台電簽約；參與台電有意義的止敗時刻，她直說這就是加入台電的目標，但也強調「還有進步空間」。

剛卸下隊長職務的賴欣妤在台電球員資歷僅次於「寶寶」柳伊純，第四節頻頻單打得手的賴欣妤坦言，這兩季真的很「煎熬」，不過今年補強後，大家都有信心，贏球是遲早的事情，「這場拿下來，信心一定會提升，練球練那麼久就是想贏球的！」

電信昨天傷了禁區大將謝佩君，人力吃緊下成台電開胡的「苦主」，教頭黃曉潔苦笑說原本就預期不好打，「但沒想到差那麼多。」

電信本季只報名12人就是4隊最少，劉嘉瑋膝傷還沒痊癒、文祺有些拉傷，黃虹瑛昨天剛復出卻又傷了謝佩君，加上「背靠背」出戰，對體能是更大考驗，黃曉潔說：「能輪替的比較少，防守、體能下降的太快。今年本來就預期不會是順利的賽季，會有很多關卡，希望大家能一起努力。」

台電隊迎接3季來首勝，球員開心慶祝。圖／中華籃球協會提供
台電隊迎接3季來首勝，球員開心慶祝。圖／中華籃球協會提供

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