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籃球／盼新聯賽落實主客場 健行科大校友有意組隊參戰

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
在UBA公開男一級完成二連霸的健行科大，也傳出有意在校友以及贊助商支持下組隊參賽，讓國內年輕球員有更好的出路。 聯合報系資料照
在UBA公開男一級完成二連霸的健行科大，也傳出有意在校友以及贊助商支持下組隊參賽，讓國內年輕球員有更好的出路。 聯合報系資料照

國內籃壇在近日傳出有意籌組新聯盟的消息，除了SBL與ABL幾支球隊都已經被徵詢意見外，在UBA公開男一級完成二連霸的健行科大，也傳出有意在校友以及贊助商支持下組隊參賽，讓國內年輕球員有更好的出路，不過前提是希望新聯盟能夠落實主、客場制。

健行過去四年來三度奪下UBA公開男一級冠軍，加上在主場經營有成，成為國內大學籃壇的人氣球隊，除了校方大力推動外，背後校友與贊助商的支持也是一大關鍵，而今天也傳出健行科大也有意與校友、贊助商合作，攜手投入更高層級的聯賽。

健行科大總教練劉孟竹指出，新聯盟的推動人士近來也曾與健行幕後贊助商討論國內籃壇現況，並提出對於新聯盟的願景，讓贊助商認為，新聯盟如落實主、客場制，將有機會創造與SBL截然不同的商業模式，再搭配上政府的節稅政策，讓他們有意願以桃園為基地落實屬地主義，用實際行動幫助國內籃壇走出困境，甚至是協助球員在未來有更好得出路。

健行科大過去幾年來培育出多名SBL和國家二隊成員，包括目前效力台啤的黃泓瀚、簡祐哲、裕隆的劉人豪、ABL台北富邦勇士林冠均，以及曾效力過金酒的陳冠毅，都是健行畢業校友，而今年將畢業的林俊吉、朱雲豪也都被認為是即戰力，成為國內籃壇重要的人才庫。

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