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WSBL／賞台電隊史新低 國泰拉出5連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳薇安（右）輪休後攻下全場最高21分。圖／中華籃協提供
陳薇安（右）輪休後攻下全場最高21分。圖／中華籃協提供

歐婕（右）貢獻14分。圖／中華籃協提供
歐婕（右）貢獻14分。圖／中華籃協提供

前一場母親節輪休，國泰WSBL「二年級生」陳薇安今天重回賽場就繳出全隊最高21分，助衛冕軍以97：35輕取台電，除賞給台電隊史得分新低，第15季的5連勝也一併入袋。

國泰過去14個球季，除第5季未參賽，另外13個球季都是參賽就奪冠，上季更寫下17戰「全勝封后」紀錄，本季在3名旅外球員陳鈺君、黃凡珊和王維琳加入下戰力再提升，開季前4戰除都奪勝，前3戰的得分還都突破90分。

今天夢碰近3季一勝難求的台電，國泰開賽前2分鐘得分雖掛蛋，但陳鈺君為球隊分數開張後，王維琳、藍浩語和陳薇安也加入得分行列，首節先取得26：7領先，半場再將擴大到51：21。

第三節國泰前7分鐘僅拿6分，但台電也僅有賴欣妤和林嘉慈進球，差距仍難縮小；第四節國泰王維琳、歐婕籃下再發揮，剛奪得單周最佳球員的林育庭又連續切入取分，最終國泰就在12人上場都有分數貢獻下寫下62分大勝。

台電前一場攻下本季新高87分，但以4分差遭台元逆轉，今天進攻又遇低潮，僅第二節得分達兩位數，不但寫下本季得分新低，也是參加WSBL的隊史新低，在聯盟也僅次於2009年佛光大學創下的單場最低31分。

國泰教頭鄭慧芸說，每年給球員的要求是每場失分不超過60分，「上去要先防守，防守不會失常。」她表示35分並非特別設定，但台電發生22失誤，外線也是16投僅3中，表現並不佳。

台電全隊僅劉希曄14分達兩位數，國泰維持點點開花表現，陳薇安21分、王維琳和歐婕各拿17分和14分，團隊97分也寫下本季新高。

劉希曄（右一）是台電唯一得分兩位數的球員。圖／中華籃協提供
劉希曄（右一）是台電唯一得分兩位數的球員。圖／中華籃協提供

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