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SBL／台啤戰力升級 「最佳第六人」李啟瑋正式加盟
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒今天宣布，剛拿下第17季SBL年度進步獎與最佳第六人的桃園璞園建築前鋒李啟瑋，正式加盟台啤，也讓台啤的射手群再添一人。
李啟瑋第17季SBL雖然皆從板凳出發，但卻能在外線適時開火，成為璞園不可或缺的板凳戰力，本季繳出場均10分、2.1籃板、1.7助攻的成績單，一舉抱得年度進步獎與最佳第六人獎項。
台啤今年不但包辦上、下半季冠軍，最後還拿下總冠軍，休季期間繼續補強戰力，今天在臉書粉絲團正式宣布，李啟瑋加盟台啤的訊息。
李啟瑋先前曾訂定目標，希望下一季能繼續維持外線火力，命中率能進一步再提升，而台啤在網羅李啟瑋後，球隊火力可望再升級，有利尋求衛冕。
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