SBL／聯賽新「籃」圖 擬讓中華白成第6隊

國內籃壇傳出籌組新聯盟的消息，ＳＢＬ不打算只在夾縫中求生存，繼前天傳出新賽季可望改為三階段進行後，行銷單位也提出更具體的宣傳、主場經營、選秀、交易與「第六隊」計畫，希望能在第十八季為國內球迷送上全新的ＳＢＬ。

ＳＢＬ本賽季受疫情干擾、以不開放觀眾進場的方式完賽，但國內球迷支持度每況愈下，官方期待能在新賽季力求改變，而ＳＢＬ行銷單位也在近日討論作法，提出新賽季分為本土、單洋將、雙洋將三階段，以每階段積分決定季後賽席次的新賽制。

過去幾年飽受批評的品牌行銷與宣傳，行銷單位也提出了結合大都會地區進行屬地操作、場館開放球團贊助版面、主場經營、周間前往在地大學場館及在場館推出ＳＢＬ官方商店等計畫。

最受關注的莫過於提出讓中華白隊成為「第六隊」、納入季賽的想法，擬由中華隊外籍教練帕克領軍，搭配未來歸化人選與外籍生擔任洋將，希望改變中華隊過去培訓時間短、賽事少的問題，及提供歸化人選觀察平台。

此外，職業聯賽具備的選秀保障、選秀權交易、設立季中交易制度、新增日、韓等亞洲外援，及近年備受討論的外籍生選秀都納入提案，但能否完全或部分施行，須待月底領隊會議後作出決議。