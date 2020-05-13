旅外球星「疫」外收穫／旅美小將慶幸在台還能練球

原本美國放春假回台，旅美籃球小將林庭謙的在台假期，卻從不到十天而無限期延長，他就讀的布萊恩大學因新冠肺炎改成遠距教學，球隊訓練也暫停，飛往美國的機票何時啟程，還要看疫情狀況。

林庭謙的菜鳥球季表現不俗，獲得東北聯盟年度最佳新秀第一隊肯定，且布萊恩雖錯過ＮＣＡＡ錦標賽門票，但全美著名的「三月瘋」今年也因新冠肺炎取消，讓他在台灣遠距考完五科後就能心無旁鶩投入訓練。

三月底初回台的林庭謙說：「第一年學到很多東西，球隊運作有點像職業隊模式，獎學金像是薪水、一年一簽，練習就要取得教練信任，隊上有對抗就會想表現，每次練球都是很競爭的環境。」

受疫情影響，布萊恩目前採線上開會的方式了解球員狀況，總教練也體貼林庭謙有時差，選擇配合台灣的時間開會；林庭謙每周則和配合三年的訓練員進行至少五次的訓練，「今年夏天的目標是提升投籃命中率，並提升身體強度。」

此外，完成加拿大英屬哥倫比亞大學第二年學業的譚傑龍，去年獲得美國維吉尼亞軍校的旅美小將唐維傑、就讀紐約理工學院的長人孫思堯等旅外小將，都因疫情提前返台，獲得比預期更長的留台時光。

和林庭謙在Ｕ十七世青賽當隊友的譚傑龍，第二個大學賽季先是腳踝扭傷，又遇鼻樑骨折，完全復原時賽季已經結束，讓他直呼「有點倒楣」，但在加拿大的隊友現在只能在家自主訓練，不像他能一周三天到母校泰山高中重訓、兩天到世新練球，轉念認為自己也是有幸運的時候。