SBL／提案聯賽2.0版 擬由帕克領軍中華白當第六隊

第17季SBL在月初落幕後，雖然一度傳出國內將會籌組新聯盟的消息，不過中華籃協與行銷單位也率先動身為第18季做準備，除了提案將賽季分為三階段外，還將針對聯盟品牌、屬地操作、選秀進行全盤革新，並考慮納入中華白隊作為第六隊概念，來改變過去中華隊培訓時間短、賽事少的狀況。

SBL在昨天傳出新賽季可望推出「2.0版本」，包括將賽季分為全本土、單洋將與雙洋將三階段賽事外，今天也有更近一步的施行內容，包括最受到各界關注的聯盟品牌及屬地操作，包括結合國內大都會地區，每階段停留一都會區四到六周，提高屬地結合操作機會，另外也將場館開放球團贊助版面，鼓勵球團結合在地中小企業、商家，降低贊助門檻、活絡收益。

另外，聯盟也將操刀主場經營，將於每周六、日於主場館進行，周間則將移動至在地大學場館方便學生族群進場支持，另外也將在場館設計SBL Store，提供各隊商品設計規劃與分潤機會，同時結合餐飲商家合作。

最有話題性的莫過於全新第六隊概念，考慮由中華隊外籍教練帕克領軍，提出24到40名國內年輕好手名單組隊加入聯賽，而該隊的洋將將以未來歸化人選或是UBA外籍生為主，提供國家隊歸化戰力觀察平台。

另外行銷單位也提出了針對外籍生選秀、選秀保障、選秀權交易、設立季中交易制度、新增日、韓等亞洲外援的提案，希望幫助聯盟增添話題，不過最終是否有機會施行，或是部分施行，仍必須等待SBL領隊會議做出決議。