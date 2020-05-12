世籃賽／FIBA確認下一屆賽事 2023年在3國開打

國際籃球聯合會(FIBA)確認，2023年世界盃籃球賽將於2023年8月25日至9月10日舉行。

據了解，2023年世界盃小組賽將在印尼、日本、菲律賓同時進行，決賽將在菲律賓首都馬尼拉進行。這將是籃球世界盃史上第一次在多個國家舉辦。

在參賽球隊方面，擴軍之後的2019年世界籃球賽共有32支球隊參加，是FIBA迄今為止規模最大的賽事。2023年籃球世界盃將與2019年保持一致。

FIBA表示，從2017年開始實施的新競賽系統十分成功，2023年世界盃將繼續沿用這套競賽系統。

預賽將持續15個月，在2021年11月至2023年2月之間進行。將有80支球隊在非洲、美洲、亞洲／大洋洲和歐洲4個賽區，分6階段賽程爭奪參賽名額。世預賽第一階段賽程將於2021年11月22日至30日進行。