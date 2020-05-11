UBA／禁區長人剩一個 輔大想補外籍生

輔仁大學今年重返ＵＢＡ公開男一級四強，但打完季軍戰後戰力禁區直線下降，除當家中鋒曾祥鈞畢業，二○五公分的大二中鋒吳沛嘉也默默轉學到世新大學，教頭「寶兒」楊哲宜透露，除培養本土長人，學校也開始物色適合的外籍球員，避免原本的禁區優勢成了「破口」。

吳沛嘉從國中就是備受矚目的長人，高中菜鳥球季就和南山高中打下ＨＢＬ男甲金盃，也入選Ｕ十六亞青、Ｕ十七世青和Ｕ十八亞青國手。但高中最後一年因「瓊斯骨折」表現不多，一○八學年上場時間還比ＵＢＡ菜鳥球季少，讓吳沛嘉形容「空白了一年」，決定轉換環境再出發，五月已開始和世新新隊友練球。

楊哲宜表示，和吳沛嘉談過很久，「那邊資源可能更多，他選擇了，當然祝福他，希望他能更好。」不過原本禁區有曾祥鈞、吳沛嘉和喬楚瑜三名長人，現在只剩喬楚瑜，他坦言「當然有影響」。

「寶兒」說，找外籍生助陣已是ＵＢＡ趨勢，「學校前兩年也有問要不要運作，但上學年有三個本土長人，還是以他們為主要培養。」今年在禁區戰力流失下，球隊已著手尋找適合的外籍生，但又受限今年新冠肺炎影響，難度提升不少。

世新去年就找來兩位奈及利亞的外籍生，加上來自泰山高中的阿巴西是塞內加爾籍，打造一股「黑旋風」，教頭吳昆典認為吳沛嘉加入還需時間磨合，若能和兩位奈及利亞中鋒搭配，對球隊內線戰力自然有加分效果。