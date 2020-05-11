UBA／設「外籍生條款」？討論聲再起

ＵＢＡ公開一級今年大吹「洋將」風，公開男一級的健行科大、政治大學、中州科大、文化大學和世新大學等都有外籍生，許多球隊「外援」更不只一人，創下隊史最佳季軍成績的中州先發五人就僅有一名本土球員，外籍球員是否該設規範的討論聲再起；率健行完成連霸的教頭劉孟竹認為「有刺激才有成長」，對外籍生加入ＵＢＡ持開放態度。

大專體育總會表示，待一○八學年公開二級和一般組賽事全部結束，將進行檢討會議，檢討會議若有外籍生相關反應和意見，接續規畫會議才會討論，若修正條文後按照程序將公告一年後再實施，因此若有「外籍生條款」最快也要一一○學年才會上路。

健行四年前找來聖文森籍的中鋒石博恩，成為引進外援的ＵＢＡ「先驅」，石博恩菜鳥球季就和健行嘗到隊史第一座ＵＢＡ公開男一級冠軍滋味。當時劉孟竹就以冠軍球隊教練身分參加大專體總的規畫會議，他說：「那時就有討論外籍生的問題，我覺得有外籍生是很好的刺激，不需要限制。」

劉孟竹解釋，各隊找來的外籍生大多是有身材但技術待琢磨，並非能一人主宰比賽，健行這四年也維持一次使用一名外籍生的方式，避免壓縮本土球員空間。

劉孟竹補充說，外籍球員已成ＵＢＡ趨勢，石博恩今年將畢業，健行也找來一名塞內加爾中鋒「接棒」，待疫情趨緩後就會來台。