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SBL／擬推3階段賽事 李啟億：想法很好

中央社 / 台北11日電

第18季SBL可能改採3階段賽事，其中第一階段將僅限純本土參賽，對此裕隆納智捷執行教練李啟億認為：「想法很好，能給更多年輕球員空間和機會，但後續配套還要討論。」

中華籃協今天表示，第18季超級籃球聯賽（SBL）預計將於今年12月開打，賽制則打算從本季的上、下半季制，改成3階段賽事，其中第1階段將限定純本土，第2階段僅能用單洋將，第3階段則維持採雙洋將；5月底前會召集5支球隊舉行球團會議，針對後續技術性問題進行意見交換和討論。

本季剛拿下隊史第5冠的台啤總教練周俊三認為：「籃協的方向和想法都是好的，關鍵是如何去落實、去執行，其實任何只要對台灣籃球有幫助的想法，我們都給予肯定，也都樂觀其成。」

周俊三指出，若SBL第一階段能在暑假期間登場，會是最佳時機點，「每年都有這麼多大專球員畢業，SBL第一階段甚至可以納入一支新秀隊，順便讓球團在選秀會登場前，更了解這些新人球員。」

李啟億則認為，SBL分成3階段進行，最好能切割成3個不同時間點，或以3個盃賽方向來規劃，「如果比賽是持續進行，球隊在調整上會遭遇一些困難，就像練球到底是純本土練，還是要加入洋將一起練。」

李啟億坦言，本土與洋將的磨合本來就需要時間，此外還有洋將換人、適應不良等問題，如果賽季是持續進行，沒有進行切割，「球隊在賽季準備上，恐怕會比較棘手一點。」

SBL 李啟億 周俊三

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