SBL／擬再推新制 第一階段限定全本土出賽

中華籃球協會今天表示，第18季超級籃球聯賽（SBL）預定於今年12月開打，賽制也可望再次調整，由本季實行的上、下半季，改成3階段，而第一階段將僅限本土球員出賽。

第17季SBL賽季剛結束，「黑人」陳建州就出面提倡籌組新聯盟，籃協低調表示，去年休季期間就曾因籌組中華職籃大聯盟（CBL），導致協會空轉2個多月，嚴重影響賽事規劃進度，今年不願重蹈覆轍，因此提前啟動下季規劃。

目前籃協研擬的第18季新措施，包括賽季分成3個階段，從第1階段的純本土，第2階段僅能用單洋將，到第3階段可採雙洋將，每階段預計將進行4至6週，每階段成績將換算成積分，年度積分最高的球隊，將可提前晉級總冠軍賽。

籃協強調，SBL的初衷之一，就是培養台灣本土籃球人才，這幾年開放雙洋將後，壓縮到不少本土球員的出賽空間，因此才參考菲律賓籃球聯賽做法，讓第一階段全由本土球員出賽。

此外，今年的選秀會暫訂在7月分舉行，至於是否會續辦洋將選秀，籃協則表示，仍需與體育署討論後才能確定。

目前籃協已委託行銷單位，陸續與5支球團溝通介紹新賽季的構想方向，籃協也透露，預計將在5月底前，召集5支球團舉行球團會議，了解各隊想法並取得共識後，再討論後續其他技術性問題。