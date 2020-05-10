WSBL／外線飆破里程碑 藍浩語動退役念頭
WSBL衛冕軍國泰隊的射手藍浩語，母親節達成WSBL生涯外線進球數300顆里程碑，為可能的「最後一季」留下紀錄，不過國泰教頭「貝兒」鄭慧芸認為藍浩語能「繼續打」，希望當家射手能習慣教練又是球員的雙重身分。
36歲的藍浩語去年暑假和隊友「皮皮」李宥叡加入國泰建教合作的淡水商工教練團，HBL賽季期間以淡商為主，長達半年沒有跟著國泰完整訓練，直到3月助淡商打下隊史第10座HBL女甲金盃才暫時卸下教練身分。
她提到，畢竟有些年紀，蠟燭兩頭燒真的是個負擔，且國泰學妹愈來愈成熟，包括「小丁」林育庭、陳鈺君和黃鈴娟等外線表現也有提升，可以放心「交棒」，本季抱持傳承心態享受球場，今天也貢獻3記三分球在內的13分，助隊以88：61輕取中華電信。
藍浩語坦言，雖有退役念頭，但教頭也會提醒「球員不能有這種想法」，本季仍會全力以赴，她笑說：「不要讓人覺得，老將就跑不動。」
鄭慧芸提到，藍浩語的條件絕對可以繼續打，「她國際賽經驗太好了，聯盟還找不到像她出手那麼快、穩定性那麼高的。」曾身兼文化教頭和國泰球員雙重身分的「貝兒」也以過來人身分說，藍浩語和李宥叡今年第一次帶隊，不適應難免，「這只是習慣問題，能打的話我會希望她們繼續打，她的經驗值高到可以幫助年輕球員去累積經驗，但我也不會去勉強球員。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言