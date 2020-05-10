WSBL／外線飆破里程碑 藍浩語動退役念頭

WSBL衛冕軍國泰隊的射手藍浩語，母親節達成WSBL生涯外線進球數300顆里程碑，為可能的「最後一季」留下紀錄，不過國泰教頭「貝兒」鄭慧芸認為藍浩語能「繼續打」，希望當家射手能習慣教練又是球員的雙重身分。

36歲的藍浩語去年暑假和隊友「皮皮」李宥叡加入國泰建教合作的淡水商工教練團，HBL賽季期間以淡商為主，長達半年沒有跟著國泰完整訓練，直到3月助淡商打下隊史第10座HBL女甲金盃才暫時卸下教練身分。

她提到，畢竟有些年紀，蠟燭兩頭燒真的是個負擔，且國泰學妹愈來愈成熟，包括「小丁」林育庭、陳鈺君和黃鈴娟等外線表現也有提升，可以放心「交棒」，本季抱持傳承心態享受球場，今天也貢獻3記三分球在內的13分，助隊以88：61輕取中華電信。

藍浩語坦言，雖有退役念頭，但教頭也會提醒「球員不能有這種想法」，本季仍會全力以赴，她笑說：「不要讓人覺得，老將就跑不動。」