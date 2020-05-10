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WSBL／球場過母親節 國泰有另類傳統

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國泰教頭「小洪老師」洪玲瑤（右三）本季擔任球隊領隊。記者季相儒／攝影
國泰教頭「小洪老師」洪玲瑤（右三）本季擔任球隊領隊。記者季相儒／攝影

第15季WSBL延後開季，第二循環第一場比賽剛好是五月第二個周日，4支球隊都在球場過母親節，國泰教頭「貝兒」鄭慧芸透露，過往非賽季球隊通常會一起慶祝，甚至在特別日子惡作劇「整」老師，成球隊另類過節方式。

第12季正式從球員身分轉成教練的鄭慧芸笑說，過去過節都是她來安排活動，「我們以前會在母親節或教師節整小洪老師（洪玲瑤）和王老師（王泠），像是上演學姊大罵學妹的戲碼，老師就會很緊張，慈母一面就展現出來，我們再告訴她是開玩笑的，她就會生氣。」

「貝兒」透露，類似手法「屢試不爽」，連今年自己生日球員想如法炮製整她，最後騙到的又是小洪老師。

國泰教練陳美莉今年3月剛率淡水商工迎接隊史第10冠，平日以高中為主的她今天也現身台北體育館，她說球隊行程為重，昨天已經和家人提前過母親節，球員也會寫些小卡片，增添些節日氣息。

今年受新冠肺炎疫情衝擊，WSBL採「閉門」方式舉行，球員家人只能透過轉播觀戰，淡商行程也受疫情影響，陳美莉說：「冠軍本來會出國玩，但今年應該出不去，不過總教練（鄭慧芸）會安排，可能會去環島，做些公益活動。」

國泰教頭陳美莉（左二）也是淡水商工10冠教練。記者季相儒／攝影
國泰教頭陳美莉（左二）也是淡水商工10冠教練。記者季相儒／攝影
陳美莉（左二）和鄭慧芸率國泰母親節出戰。記者季相儒／攝影
陳美莉（左二）和鄭慧芸率國泰母親節出戰。記者季相儒／攝影

WSBL 淡水商工

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