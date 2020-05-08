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籃球／周俊三談新聯盟 需要政府推動、有力人士帶領

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
台啤總教練周俊三（右二）在錄製節目時談到國內籃壇的未來發展。記者劉肇育／攝影
台啤總教練周俊三（右二）在錄製節目時談到國內籃壇的未來發展。記者劉肇育／攝影

剛帶領台啤拿下第17季SBL總冠軍的周俊三，在今天受運動品牌Bonny邀請參加節目錄製時，談到了近來國內籃壇新聯盟話題，他強調身為一名籃球人肯定希望國內籃球仍再有職業化的一天，不過這除了需要政府推動外，也需要一名有力人士來帶領大家、凝聚意見。

第17季SBL剛落幕，國內籃壇隨即傳出有意籌組新聯盟的消息，而過去曾代表宏國打中華職籃，並跟隨新浪到大陸打CBA的周俊三就表示，身為一名籃球員，肯定是希望未來國內籃球能夠再有走向職業化的一天。

周俊三指出，雖然SBL在很多人眼中都是半職業聯賽，不過其實球員已經有穩定的薪水和比賽可打，已經能算是職業化運動，只是目前仍缺乏吸引球迷進場的元素，這是SBL必須要好好思考的地方，「其實SBL比賽內容不差，就是需要一些廣告、行銷的包裝，和每個球團都更多的投入。」

對於國內籃壇盛傳將籌組新聯盟，周俊三則是認為假使要走上職業化運動一途，除了政府必須在稅務改革、鼓勵民間投資上給予協助，也需要有力人士出面帶領、凝聚共識，「國內籃球不是沒有人喜歡，而是需要推動。每年各級學校都產生那麼多優秀的運動員，在籃球方面做努力，確實需要政府協助拉一把，讓籃球運動有更蓬勃的發展。」

SBL 周俊三 台啤

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