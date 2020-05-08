籃球／防疫周俊三靠飲食 錢薇娟從心出發當快樂高手

我國籃壇兩大傳奇人物周俊三、錢薇娟與體育主播張立群今天受到運動品牌Bonny邀請參加「運動時尚美學教室」節目錄製，除了分享籃球生涯點滴外，也大談個人的防疫小技巧，其中家中經營中藥行的周俊三就透露，自己除了規律運動習慣外，也會透過飲食保養身體，而「快樂高手」錢薇娟則是呼籲大家要放鬆心情。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，讓周俊三與錢薇娟也分別受到影響，其中SBL今年受到新冠肺炎疫情影響，在例行賽最後階段就轉為閉門開打，不過台啤仍是在周俊三領軍下奪下隊史第五座總冠軍，至於目前擔任奧運女籃3對3資格賽教練的錢薇娟同樣受到影響，原定3月底在印度舉行的資格賽也已經延期辦理，讓目前培訓計畫都先暫緩。

兩人在今天的節目上也分享了自己的防疫「小撇步」，其中家中開中藥行的周俊三就笑著表示，自己從小就是吃中藥和人蔘長大，加上自己近七、八年來也改吃素食，達到預防勝於治療的效果。

而過去曾發行過個人專輯「快樂高手」的錢薇娟則透露，自己在這段時間除了多洗手、戴口罩外，其實生活並沒有太大的改變，但她也呼籲大家應該要適度的放鬆心情，「不然現在整個社會氛圍都蠻緊繃的，大家都很辛苦。」

此外，三人也表示目前仍都會有規律的運動習慣，包括周俊三近年轉戰網球場，體育主播張立群則是透過瑜伽來更了解自己身體，錢薇娟則是笑著說現在的興趣就是當「Rapper」，「像是在球場上或是場邊動動嘴，罵罵球員之類的。」