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籃球／舉辦線上粉絲會 周俊三、錢薇娟暢談抗韓事蹟

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
周俊三（左一）、錢薇娟（右二）與張立群（右一）受運動品牌Bonny邀請舉行線上粉絲會。記者劉肇育／攝影
周俊三（左一）、錢薇娟（右二）與張立群（右一）受運動品牌Bonny邀請舉行線上粉絲會。記者劉肇育／攝影

我國籃壇兩大傳奇人物周俊三、錢薇娟與體育主播張立群，今天受到運動品牌Bonny邀請，在運動時尚美學教室舉辦線上粉絲會，暢談籃球生涯的點點滴滴，被問到印象最深刻的一場比賽時，兩人皆表示各自生涯中都有一場精彩的「抗韓」故事，包括1997年東亞運遭「偷表」以及瓊斯盃爆發的衝突事件。

Bonny Live波力動活網線上節目「運動時尚美學教室」，節目內容介紹運動美學、潮流時尚與穿搭趨勢，邀請各領域的運動名人、時尚達人上節目分享個人美學知識，針對時下流行趨勢提出看法。

在今天的節目中也特別邀請到剛在SBL第17季率領台啤奪下隊史第五冠，也是個人總教練生涯首冠的周俊三，以及北市大兼奧運女籃3對3資格賽代表隊教練的錢薇娟和體育賽事播報經歷20年的主播張立群，分享體育生涯的點滴，並接受球迷線上提問。

其中在被問到生涯印象最深刻的一場比賽時，周俊三表示，1997年中華隊在釜山東亞運金牌戰擊敗地主南韓，奪下個人生涯首座國際賽冠軍，並在比賽最後倒數階段遭遇地主「偷表」事件，讓他至今仍是難以忘懷。

錢薇娟也透露，該場比賽自己剛好也在場邊觀戰，在發現地主的「偷表」行為後，她與同行的友人也不斷對著紀錄台大喊「時間不對！」，「那時候南韓人多厲害，中華隊領先的時候，紀錄台線就斷了，恢復以後時間就不對了，真的很讓人印象深刻。」

不過錢薇娟強調，自己最難忘的一場比賽仍是在瓊斯盃時與當時的南韓小將崔輪我爆發衝突事件，「她當時年紀很小，搞不清楚我是誰，不過我跟她們那些大學姐都很熟。之後我帶隊去南韓，她是南韓隊的助理教練，還過來跟我鞠躬問好，真的是不打不相識。」

另外，三人也各自分享了生涯中遭遇瘋狂粉絲從台北包計程車跟車、送金飾、全套西裝的故事，至於在談到各自運動場上的偶像時，周俊三與錢薇娟都一致說出了喬丹（Michael Jordan）的名字，周俊三說：「他打球兼具力與美，就像是在跳舞一樣，讓我想知道他為什麼可以打得那麼輕鬆、放鬆，且在場上總是可以凝聚全隊。」

周俊三 瓊斯盃 中華隊

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