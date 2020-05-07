WSBL／國泰點點開花 38分輕取台元

WSBL衛冕軍國泰人壽隊今天再展現團隊戰力，面對台元隊12人上陣都有得分貢獻，加上第三節22：8攻勢，輕鬆以92：54擊敗台元，第15季的開季兩場勝差平均達28分。

台元今天「鎮隊三老」劉君儀、蔡佩真和陳萓峰都免戰，但去年選秀會補進的陳亭羽首節表現亮眼，在她單節11分挹注下，台元首節還以17：22緊咬比數，第二節更一度將差距追到1分差，但國泰的上季冠軍戰MVP林育庭、藍浩語接連飆進外線，半場打完差距已擴大到42：32。

第三節台元進攻熄火，單節15投僅4中，加上出現5失誤，讓國泰再擴大優勢，最終迎接開季2連勝。

國泰上季寫下17戰「全勝封后」紀錄，昨天開幕戰先以90：72擊敗上季冠軍戰對手電信，今天再點點開花輕取台元，展現女籃霸主實力。