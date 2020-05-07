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WSBL／國泰點點開花 38分輕取台元

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國泰隊藍浩語（左）拉桿找機會。記者林澔一／攝影
國泰隊藍浩語（左）拉桿找機會。記者林澔一／攝影

WSBL衛冕軍國泰人壽隊今天再展現團隊戰力，面對台元隊12人上陣都有得分貢獻，加上第三節22：8攻勢，輕鬆以92：54擊敗台元，第15季的開季兩場勝差平均達28分。

台元今天「鎮隊三老」劉君儀、蔡佩真和陳萓峰都免戰，但去年選秀會補進的陳亭羽首節表現亮眼，在她單節11分挹注下，台元首節還以17：22緊咬比數，第二節更一度將差距追到1分差，但國泰的上季冠軍戰MVP林育庭、藍浩語接連飆進外線，半場打完差距已擴大到42：32。

第三節台元進攻熄火，單節15投僅4中，加上出現5失誤，讓國泰再擴大優勢，最終迎接開季2連勝。

國泰上季寫下17戰「全勝封后」紀錄，昨天開幕戰先以90：72擊敗上季冠軍戰對手電信，今天再點點開花輕取台元，展現女籃霸主實力。

羅蘋15分是國泰最佳，林育庭13分、7籃板，陳鈺君和鄭伊秀各有12分和10分；昨天以開幕戰勝利送給新科教頭邱啟益的台元，今天外線熄火，全場13投僅3中，只有陳亭羽13分達兩位數。

國泰隊「二年級生」陳薇安（左）跳投出手。記者林澔一／攝影
國泰隊「二年級生」陳薇安（左）跳投出手。記者林澔一／攝影
台元隊菜鳥陳亭羽（左）第一節獨拿11分。記者林澔一／攝影
台元隊菜鳥陳亭羽（左）第一節獨拿11分。記者林澔一／攝影
陳鈺君去年挑戰WCBA，本季回歸國泰隊。記者林澔一／攝影
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