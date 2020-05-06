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WSBL／邱啟益處女秀 台元22分大勝台電
在新冠肺炎衝擊全球下，第15季WSBL今天開幕，成為全球唯一舉行的女籃賽；首戰台元上半場就取得兩位數領先，終場以80：58擊敗台電隊，送給新任教頭邱啟益執教女籃第一勝。
台電新球季前補強動作頻頻，除從選秀會挑進佛光大學首冠班底楊芷瑜、林嘉慈和彭惠貞，另外補進效力過台元的蘇苡瑈、劉希曄和李宜瑄，新球季首戰前台元3人就先發上場，搭配李郡歡和「寶寶」柳伊純；台元則有旅外的前「得分后」吳盈潔回歸，加上選秀會補進陳亭羽，並由前中華男籃國手邱啟益接下執行教練兵符。
吳盈潔雖因膝傷缺席開幕戰，台元一開賽仍打出10：0攻勢，台電靠6分36秒蘇苡瑈外線破網才投進新球季第一球，但替補上陣的郭佳紋和賴欣妤都有建樹，郭佳紋兩記三分球帶動球隊14：6反撲，但謝鎔竹為台元投進壓哨三分球，助隊首節取得23：14領先。
第二節台元兩名老將劉君儀和陳萓峰也上陣，39歲的劉君儀和35歲的陳萓峰中距離、切入都能換成分數，加上謝鎔竹第二記三分彈，半場打完領先已達39：28。
第三節台電一度追到8分差，但台元林文佑先飆進底角三分球，沈欣再切入取分，三節結束仍維持53：42優勢，最終就以80：58收下新球季首勝。
今年賽季維持4隊與會，例行賽進行5個循環，前兩名取得冠軍戰門票，後兩名落入季軍戰；3戰2勝制的冠軍戰和季軍戰將於6月19日登場，地點是板橋體育館。
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