SBL／賽事閉門打 周俊三：反讓轉播人才受重視

明新科技大學「菁英學程大師講座」昨天下午邀請台啤總教練周俊三與後衛球星簡祐哲，與學生分享職業球員經歷與人生哲學，周俊三鼓勵學生把握各種機會多方嘗試，也提醒學生盡早為自己「買保險」，累積專業實力、人脈資源等，為未來職涯鋪路。

「還好前幾天的總冠軍比賽有贏，不然講座的內容就很沒有說服力」，周俊三表示，他跟簡祐哲的運動背景相似，兩人原本都是田徑選手，後來接觸籃球，才在籃球領域找到自己。周提到，自己的球員生涯跌跌撞撞，但一直秉持著學習不放棄的態度，抓到機會就努力表現，才得以讓人生更精彩。

25歲的球星簡祐哲在HBL時期就打出名號，大學球隊也是頭號大將，學生時代就拿過HBL、UBA的MVP殊榮。他說，從小跟著哥哥看NBA，因此懷有籃球夢，但到了高中才有機會加入球隊，一開始連熱身、運球都不會，靠著自我要求努力訓練，高三那年與球隊一起在HBL聯賽奪冠並得到MVP。

簡祐哲大學畢業投入SBL加入台啤，他說，學生球員跟職業球員有很大的不同，學生時期是單純的喜歡打球，成為職業球員要考量的事情就比較多。他認為，球隊是「團隊比個人重要」的，雖有自己的想法，但與隊友的溝通、配合教練團的指示等，都是要顧及的地方。