WSBL／國泰拚十連霸 教頭盼發揮母雞帶小雞

中央社 / 台北5日電
國泰女籃總教練鄭慧芸。 圖／聯合報系資料照片
國泰女籃總教練鄭慧芸。 圖／聯合報系資料照片

WSBL明天將點燃戰火，對於國泰女籃將力拚10連霸，總教練鄭慧芸今天直指，球隊最大的敵人是自己，由於本季陣中有多名西進球員歸隊，她希望球員能發揮母雞帶小雞的功能。

女子超級籃球聯賽（WSBL）明天將在台北體育館閉門開打，上季締造9連霸的國泰人壽，本季實力依舊堅強，包括擁有自中國女子籃球聯賽（WCBA）回歸後的黃凡珊、王維琳、陳鈺君等人助陣。

鄭慧芸表示，由於陣中年輕球員欠缺國際賽經驗，而能到WCBA征戰的球員，本身具有一定實力，希望學姊能發揮「母雞帶小雞」的功能，帶給其他球員更多刺激以及提升場上判讀能力。

不僅如此，鄭慧芸也期待年輕球員兼具多功能性，以為未來的國際賽做準備，她說：「像是本身是射手角色，如何讓自己當成後衛控球、持球或分球。」

陳薇安上季在新人球季繳出場均17.9分、6.3籃板、3.9助攻的成績單，成為上季的得分后，更被視為「怪物新人」。儘管她因身材單薄，近年來在國際賽較吃虧，但她仍試圖增胖以及重訓，這一切的努力都被鄭慧芸看在眼裡。

鄭慧芸認為，陳薇安在新人球季就能繳出亮眼的數據，已經相當不容易，若今年第2季的表現持平或穩定，她認為就算是進步。

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