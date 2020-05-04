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WSBL／比照SBL增設年度個人獎 開放進場待中央政策鬆綁

聯合報 / 記者林宋以情／台北即時報導
台電女籃隊今年大補強。圖／取自女子超級籃球聯賽 WSBL粉絲頁。
台電女籃隊今年大補強。圖／取自女子超級籃球聯賽 WSBL粉絲頁。

第15季女子超級籃球聯賽6日台北體育館點燃戰火，新球季除了多名WCBA球星、新秀加入添看點，更比照SBL增設單周最佳球員，以及年度MVP、年度最佳新人獎在內，共計11座年度個人獎項，激勵選手爭取最高榮耀。

因應防疫，今年賽前記者會採取別開生面線上直播方式進行。WSBL過去僅設立1至4名團隊獎項與總冠軍賽MVP，今年比照SBL，增設單周最佳球員，以及11座年度個人獎項，包括MVP、最佳五人、最佳第六人、最佳新人、防守球員、進步獎、得分后、助攻后、抄截后、籃板后、阻攻后。

今年台電隊變動最大，補進曾旅外WCBA的劉希曄，以及前台元隊好手蘇苡瑈、李宜瑄，首屆選秀會也有所斬獲，添進狀元楊芷瑜，「佛光幫」彭惠貞、林嘉慈。

台元則改由前裕隆隊教頭邱啟益接掌兵符，北市大前鋒陳亭羽也披上台元戰袍，期許打出新氣象。電信隊添進新血劉惠茹和黃子涵，衛冕軍國泰女籃隊則有WCBA好手陳鈺君、黃凡珊回鍋，禁區獲大將王維琳助拳，捍衛霸主地位。

賽事暫定採閉門戰進行，並由ELEVEN  SPORTS體育家族全程轉播。近日中職擬開放250名球迷進場，WSBL有無可能在疫情趨緩下開放球迷進場？中華籃協副秘書長孫朝表示，由於賽事在室內舉行，「仍得視疫情發展，若持續保持○例，中央政策放寬時，會再向體育署申請漸進放寬。」

電信女籃隊添新血劉惠茹、黃子涵。圖／取自女子超級籃球聯賽 WSBL粉絲頁。
電信女籃隊添新血劉惠茹、黃子涵。圖／取自女子超級籃球聯賽 WSBL粉絲頁。
台元女籃隊由老將蔡佩真、劉君儀領軍。圖／取自女子超級籃球聯賽 WSBL粉絲頁
台元女籃隊由老將蔡佩真、劉君儀領軍。圖／取自女子超級籃球聯賽 WSBL粉絲頁

SBL WSBL 邱啟益

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