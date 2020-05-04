WSBL／防疫不大意 開季記者會線上舉行

受新冠肺炎影響，延後開季的第15季女子超級籃球聯賽（WSBL）開幕戰終於要在本周登場，執行單位配合防疫，今天下午2點的開季記者會採取線上直播的方式進行，包括賽事口號、四支隊伍的專屬視覺，都會在直播中首度展示。

第15季WSBL原訂4月13日開打，但因新冠肺炎影響延後開打日，中華籃協改變場館、加強防疫等措施，移至5月6日的新賽程經體育署同意才確定本周三開打，全部賽程仍採不開放觀眾的「閉門」方式舉行，由Eleven Sports體育家族負責全季賽事轉播，今天的開季記者會也將透過Eleven Sports Facebook官方粉絲頁直播。

本季仍維持國泰人壽、中華電信、台元紡織和台灣電力的四隊陣容，例行賽採5循環，戰績前2名直接進入3戰2勝制的冠軍戰，後兩名落入季軍戰；例行賽主要在台北體育館舉行，季後賽移師板橋體育館。

5月6日開幕戰組合重現上季的季軍戰和冠軍戰內容，由台元出戰台電、電信挑戰國泰，其中上兩季勝場數掛零的台電本季先從選秀會挑進「佛光幫」楊芷瑜、林嘉慈和彭惠貞，另外找來前台元的蘇苡瑈、李宜瑄和旅外返台的劉希曄，開幕首戰3名女將馬上要和前東家碰頭，成開季一大亮點。

國泰前14季參賽全部奪冠，今年挑戰連霸又添助力，除兩名旅外的女將陳鈺君、黃凡珊回歸，新球季還補進原電信的中華隊國手王維琳，開幕戰同樣要上演「對決前隊友」戲碼。