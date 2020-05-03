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籃球／陳建州組新聯賽 籃協：別重蹈去年中華職籃的覆轍

聯合報 / 記者劉肇育／台北報導
寶島夢想家領隊陳建州在近日拜訪中華籃協與各球團，希望能夠整合國內籃球資源，為籃壇開創新格局。 圖／陳建州提供
寶島夢想家領隊陳建州在近日拜訪中華籃協與各球團，希望能夠整合國內籃球資源，為籃壇開創新格局。 圖／陳建州提供

第十七季超級籃球聯賽才剛落幕，國內籃壇就傳出可能將有新變化，寶島夢想家領隊陳建州近日就為了籌組新聯賽拜會了中華籃球協會與各球團，希望在聽取各球團的意見後為國內籃壇開創全新格局。

陳建州在去年喊出「自己的籃球自己救」的口號，一直以來都希望為國內籃壇打造新氣象，近來他也陸續拜會了中華籃協以及富邦勇士、璞園、九太、台啤等隊，表達籌組進行主、客場制新聯賽的想法，並聽取各球團與籃壇人士的意見。

不過陳建州也強調，新聯賽目前仍未有任何時間表，「確實已經向籃協和各球團請益，希望聽聽各隊主事者的想法，不過目前還處在初步的理念溝通階段，未來也會繼續聽聽其他籃球人的想法與聲音。」

中華籃協秘書長李一中表示，只要對於國內籃球有益的事情，都歡迎各方集思廣益，但也希望新聯盟不要重蹈去年中華職籃大聯盟的覆轍，導致國內籃壇空轉近三個月。而目前各球團也對於新聯盟樂觀其成，但在賽制與相關配套仍未出爐的情況下，將會保持觀望態度。

富邦勇士總教練許晉哲認為，國內籃球已到必須改變的階段，「不管是不是以新聯盟的方式呈現，ＳＢＬ也確實到了不得不改變的時候，因為這個品牌已經不被球迷所認同。」

許晉哲強調，國內籃球有沒有市場，要看球團想不想做，「很多人都說ＡＢＬ會比ＳＢＬ觀眾多，是因為這是國對國的比賽，但富邦對夢想家也是同樣滿場，主要原因就是兩球團都很用心包裝與操作。」

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