籃球／新聯賽、日本開放亞洲外援 SBL恐夾縫中求生

第17季SBL在昨天年度頒獎典禮結束後正式落幕，不過如同去年遭遇中華職籃大聯盟（CBL）攪局，在今天寶島夢想家領隊陳建州拋出新聯盟議題，以及日本B-League將在下賽季開放一名亞洲外援的情況下，第18季SBL恐將再一次於夾縫中求生存。

邁入第17個年頭的SBL本賽季可說是經歷風風雨雨，不僅在休賽季期間碰上了CBL攪局，一度空轉了近三個月的時間，導致招商、轉播與賽程都受到影響，而衛冕軍富邦勇士出走與達欣宣布回歸甲組，更是讓SBL遭遇沉痛打擊，不僅參賽球隊從七隊減為五隊，也讓原本有意投入選秀的大專球員為之卻步，或是決定加入ABL球隊，導致並未有太多新血注入。

雖然中華籃球協會仍試圖在低迷氣氛中增添話題，包括舉辦首屆洋將選秀會，將例行賽改為上、下半季制，但仍無法吸引球迷進場，讓這個老字號聯賽陷入開打17年來最大的困境。

儘管在新冠肺炎疫情下，SBL成為全球少數仍持續進行中的聯賽，加上轉播單位透過社群網站進行直播，讓SBL從季後賽到冠軍賽似乎有死灰復燃的跡象，但終究只是非常時期下的特殊案例，對於陷入瓶頸的國內籃壇似乎無太大幫助。

而第18季SBL將面臨的挑戰不僅沒有改變，還可能變得更加嚴苛，包括夢想家領隊陳建州所拋出的新聯賽議題，是否可能重蹈去年CBL覆轍，導致被視為最後選擇的SBL無法提前運作，仍有待觀察。

另外，日本職業籃球聯賽B-League去年底也宣布將於新賽季加開一名亞洲外援名額，對於我國年輕球員來說又多了一個旅外選項，不過富邦勇士總教練許晉哲也認為，相較於過去我國選手大多選擇前往無語言隔閡的CBA掏金，要前往B-League球員需具備更好的外語能力，「台灣球員去最大考驗就是語文，因為球隊不可能幫他設專屬球員翻譯，即使日文不行也要懂英文，而日本對於我們國內的長人也比較感到興趣。」