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籃球／新聯盟引話題 許晉哲：到了該改變的時刻

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士總教練許晉哲坦言，國內籃球確實已經到了需要改變的時刻。 記者余承翰／攝影
富邦勇士總教練許晉哲坦言，國內籃球確實已經到了需要改變的時刻。 記者余承翰／攝影

寶島夢想家領隊陳建州今天拋出國內新籃球聯賽議題，其中已經在ABL經營有成的夢想家與台北富邦勇士來說，將會是國內籃球未來走向得以參考的範例，其中富邦勇士總教練許晉哲就坦言，國內籃球確實已經到了需要改變的時刻，至於是不是有市場潛力，則是端看球團、聯盟願不願意去做。

富邦勇士在上賽季奪下SBL總冠軍後拋出轉戰ABL的震撼彈，這也讓他們成為最能感受到SBL與職業聯賽差異的球隊，在今天陳建州拋出國內新聯賽的議題後，富邦勇士總教練許晉哲也坦言，台灣籃壇確實到了需要改變的時刻。

許晉哲指出，SBL已經算是一個非常職業化的聯賽，但指的是球團對球員的照顧以及球員投入的心力與所接受的訓練，不過在聯賽缺乏商業模式，只能靠著轉播權利金作為主要收入的情況下，幾乎是靠著各隊老闆的興趣在燒錢，加上沒有職業籃球最重要的主客場制，又顯得很不「職業」。

許晉哲也以富邦勇士為例，在去年他們帶著SBL總冠軍轉戰ABL後，球團不僅增加了一位翻譯人員，行銷部門也增加了五名新成員，再加上找來「野獸」林志傑、曾文鼎以及第三名洋將，開銷都遠比過去SBL多出不少，不過正因為ABL擁有職業籃球該有的商業模式足以支應，球團與球員間才更有討論待遇的空間。

對於富邦勇士在加入ABL的第一個賽季就幾乎場場吸引爆滿觀眾進場，許晉哲認為國內籃球市場是否有潛力，就在於各球團想不想去做，「很多人都說ABL會比SBL觀眾多，是因為這是國對國的比賽，但富邦對夢想家也是同樣滿場，主要原因就是有炒作，包括志傑、小鼎、田壘，這些過去願意讓球迷進場的球星，兩球團都很用心重新包裝與操作，而SBL中其實也不乏這樣的球星，像是裕隆「男模」（呂政儒）和璞園澎澎（陳冠全），都是可以去包裝的球員。」

談到這次陳建州拋出新聯賽的議題，許晉哲坦言他與富邦勇士領隊蔡承儒也都知情，並認為這是台灣籃球遲早要做的事情，「富邦經營籃球，就是希望有更多人願意進場看球。不管是不是以新聯盟的方式呈現，SBL也確實已經到了不得不改變的時候，因為這個品牌已經不被球迷所認同。」

富邦勇士 SBL 許晉哲

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