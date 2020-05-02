籃球／盼開創國內籃壇新格局 陳建州拜會籃協、球團

第17季SBL在昨天年度頒獎典禮結束後正式宣告落幕，不過接下來國內籃壇的未來動向會是如何？是否會再次朝著去年嘗試職業化的腳步或是以新聯盟形式出現，也讓國內球迷相當關心，而寶島夢想家領隊陳建州也在近日拜訪中華籃協與各球團，希望能夠整合國內籃球資源，為籃壇開創新格局。

儘管去年職業化議題最終以破局收場，不過國內籃球的革新討論並未因此停歇，尤其是在見證了臺北富邦勇士與寶島夢想家在ABL的經營有成後，跳脫出SBL的舊框架，似乎已是難以避免的走向。

過去曾在SBL台啤、富邦勇士以及現今ABL夢想家皆從事管理階層工作的陳建州，就已在過去一段時間拜會中華籃協與各球團，請益關於國內籃壇未來走向的看法，「確實已經向籃協和各球團請益，希望聽聽各隊主事者的想法，不過目前還處在初步的理念溝通階段，未來也會繼續聽聽其他籃球人的想法與聲音。」

陳建州過去就曾喊出「自己的籃球自己救」的口號，並且親自在夢想家身上實踐，將該隊打造成國內籃球的新人氣指標球隊，對於是否有意籌組新聯賽，他則強調，現階段夢想家仍會以ABL賽事為主，不過台灣籃球確實到了需要改變的時候，必須要更貼近球迷一點，「目前還沒有任何的時間表，希望先完全了解各球團的想法，在向各隊拜會請益過後，才能構思下一步該如何走。」

據了解目前包括SBL璞園、台啤、九太科技與ABL富邦勇士都已經收到新聯賽的相關消息，各隊雖然都對國內籃壇走出新氣象抱持樂觀其成的態度，不過仍必須在新聯賽提出具體的內容與配套後，才能提出更近一步的意見。