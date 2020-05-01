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SBL／入選年度第一隊 呂政儒爭冠失利嘆可惜

中央社 / 台北1日電
年度第一隊則為九太于煥亞（左起）、台啤蔣淯安、九太蘇奕晉、台啤巴克利、裕隆呂政儒。 記者徐兆玄／攝影
年度第一隊則為九太于煥亞（左起）、台啤蔣淯安、九太蘇奕晉、台啤巴克利、裕隆呂政儒。 記者徐兆玄／攝影

SBL裕隆納智捷「男模」呂政儒連5年入選年度第一隊，但裕隆今年與台啤爭冠失利，也讓他今天大嘆「很可惜」，希望下一季重新再來。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天舉行頒獎典禮，呂政儒、于煥亞、蘇奕晉、蔣淯安、巴克利（KentrellBarkley）等人一同獲選年度第一隊，其中呂政儒締造5連霸，他認為，證明自己季前、季中訓練方式正確。

裕隆自第7季後，未再嚐到冠軍滋味，今年與台啤鏖戰到總冠軍賽最後一場才分出勝負，裕隆最後以亞軍作收。

由於台啤包辦上、下半季冠軍，總冠軍賽先握有1勝優勢，等於裕隆在系列賽開打前就先吞下1敗，陷入不利局面，呂政儒無奈地說：「（台啤）多帶1勝，真的沒辦法。」

裕隆季後挑戰賽以直落三橫掃桃園璞園建築，晉級總冠軍賽，被視為10年來最接近冠軍的一次，最終以3勝4敗劃下句點，未能終止冠軍荒，也讓呂政儒直呼「很可惜，希望下一季重新再來過」。

呂政儒 台啤 SBL

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