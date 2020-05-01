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SBL／透過選秀加入台啤 巴克利獲最佳洋將證明自己

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
台啤隊巴克利獲頒年度最佳洋將。記者／徐兆玄攝影
台啤隊巴克利獲頒年度最佳洋將。記者／徐兆玄攝影

儘管在首屆洋將選秀會上並不被看好，但台啤隊前鋒巴克利（Kentrell Barkley）在加入SBL後隨即用身手證明自己，在昨天幫助台啤搶下隊史第五座總冠軍後，今天他也獲頒最佳洋將與年度第一隊兩大獎，讓他直言這樣的結果是從未想過的。

年僅24歲的巴克利，去年曾在澳洲聯賽獲選最佳五人，賽季結束後他透過經紀人繼續尋求海外打球的機會，但卻從未想過有一天能夠來到台灣加入SBL球隊，直到去年下半年他才在經紀人的通知下，倉促來到台灣參加首屆SBL洋將測試與選秀會，意外展開在台灣的籃球之旅。

巴克利坦言，在得知SBL洋將測試會的舉辦資訊前，其實自己並未保持好的身體狀態，讓他來台時自認並沒有特別好的發揮，不過他仍是與美國街球傳奇，同時也是測試會上表現最亮眼的賽森（Franklin Session），成為「雷聲大雨點小」的洋將選秀會上唯二獲選的球員，並且披上台啤綠色戰袍。

球季開打後，巴克利隨著調整狀態漸入佳境，在場上也展現強大的破壞力，讓他一度連續三周當選單周最佳球員，改寫SBL紀錄，也成為台啤開季戰績就一路獨走的關鍵，而本賽季他也繳出平均19.1分、8.4籃板、3.2助攻的亮眼數據，順利抱回最佳洋將獎，並與隊友蔣淯安一同入選年度第一隊。

談到這一賽季在台灣的籃球經歷，巴克利坦言是個意料外的結果，「我屬於團隊型的球員，所以從來沒有想過能夠拿下個人獎項，上場我就是努力貢獻，能不能得獎我也不是很在意。」

這次SBL在全球籃壇都因為新冠肺炎疫情停擺的情況下，仍是順利打完整個賽季，巴克利也感謝台灣防疫人員的辛苦，「全世界應該沒有人敢說自己還有沒有下一次上場打球的機會，能夠成為還能繼續上場打球的球員，我真的很感謝台灣防疫人員的付出。」

巴克利 SBL 台啤

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