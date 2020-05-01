SBL／獲兩大獎卻留遺憾 李啟瑋：明年要助隊奪冠

除了拿下三項大獎的台啤隊長蔣淯安外，璞園隊射手李啟瑋也在今天的年度頒獎典禮上搶盡鋒頭，一舉報回年度最佳進步獎、年度最佳第六人兩大獎，迎接個人籃球生涯的豐收年，不過在例行賽結束前就因為右手掌骨骨裂賽季提前報銷，讓他無法參加季後賽，也讓李啟瑋直言留下了些許遺憾。

曾在代表明道大學時期拿下UBA新人王的李啟瑋，畢業後投入第12季SBL選秀會，並在首輪第七順位被璞園選中，儘管生涯前兩個賽季並未獲的球隊重用，但在第14季璞園面對昔日冠軍班底的動盪後，他獲得了大量的上場機會，場上表現也呈現突飛猛進的成長。

而今年他更以璞園第六人的角色，繳出一張平均10分、2.1籃板、1.7助攻的數據，成為陣中最強力的本土得分點之一，這也讓他在今天的頒獎典禮上一舉拿下最佳第六人與最佳進步獎兩大獎。

李啟瑋坦言，相較於一開始有點無法接受的「第六人」角色，能拿下最佳進步獎更讓他感到開心，因為這代表著自己正在不斷進步，「不過現在我也覺得，好像不打先發也沒關係了，因為上場我就是做好自己該做的事情。」

談到進入SBL六個賽季後如願抱回個人獎項，李啟瑋認為辛苦總算獲得肯定，「我認為自己算是滿認真的，我跟老吳（吳家駿）幾乎都是球隊前兩個到球場的，教練大概也是看到我這一點，才給我那麼多機會。」

不過對於今年因傷無法代表璞園出征季後賽，李啟瑋也直言遺憾，並希望在明年為璞園奪回總冠軍，「發生（受傷）也不能說什麼，但沒有想到賈西亞（Charles Garcia）也出了一點狀況，我覺得如果我們兩個都能打，或許球隊是有機會的。」