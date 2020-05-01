快訊

華南永昌證券避險不及大虧47億 正副董事長請辭

影／國家機器動起來？紐時揭中共新冠大外宣三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／獲兩大獎卻留遺憾 李啟瑋：明年要助隊奪冠

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
璞園隊射手李啟瑋奪下年度最佳進步獎與最佳第六人獎。記者徐兆玄／攝影
璞園隊射手李啟瑋奪下年度最佳進步獎與最佳第六人獎。記者徐兆玄／攝影

除了拿下三項大獎的台啤隊長蔣淯安外，璞園隊射手李啟瑋也在今天的年度頒獎典禮上搶盡鋒頭，一舉報回年度最佳進步獎、年度最佳第六人兩大獎，迎接個人籃球生涯的豐收年，不過在例行賽結束前就因為右手掌骨骨裂賽季提前報銷，讓他無法參加季後賽，也讓李啟瑋直言留下了些許遺憾。

曾在代表明道大學時期拿下UBA新人王的李啟瑋，畢業後投入第12季SBL選秀會，並在首輪第七順位被璞園選中，儘管生涯前兩個賽季並未獲的球隊重用，但在第14季璞園面對昔日冠軍班底的動盪後，他獲得了大量的上場機會，場上表現也呈現突飛猛進的成長。

而今年他更以璞園第六人的角色，繳出一張平均10分、2.1籃板、1.7助攻的數據，成為陣中最強力的本土得分點之一，這也讓他在今天的頒獎典禮上一舉拿下最佳第六人與最佳進步獎兩大獎。

李啟瑋坦言，相較於一開始有點無法接受的「第六人」角色，能拿下最佳進步獎更讓他感到開心，因為這代表著自己正在不斷進步，「不過現在我也覺得，好像不打先發也沒關係了，因為上場我就是做好自己該做的事情。」

談到進入SBL六個賽季後如願抱回個人獎項，李啟瑋認為辛苦總算獲得肯定，「我認為自己算是滿認真的，我跟老吳（吳家駿）幾乎都是球隊前兩個到球場的，教練大概也是看到我這一點，才給我那麼多機會。」

不過對於今年因傷無法代表璞園出征季後賽，李啟瑋也直言遺憾，並希望在明年為璞園奪回總冠軍，「發生（受傷）也不能說什麼，但沒有想到賈西亞（Charles Garcia）也出了一點狀況，我覺得如果我們兩個都能打，或許球隊是有機會的。」

璞園 李啟瑋 SBL

延伸閱讀

SBL／娶妻前獲三大獎 蔣淯安先忙婚事再談動向

SBL／MVP二連霸 蔣淯安獲三大獎成大贏家

SBL／蔣淯安亮眼表現奪MVP 擔任隊長串起團隊

SBL／再獲冠軍賽MVP加持 蔣淯安暫無旅外意願

相關新聞

SBL／娶妻前獲三大獎 蔣淯安先忙婚事再談動向

台啤隊長蔣淯安在今天的第17季SBL年度頒獎典禮上，一舉拿下年度MVP、年度第一隊與年度防守球員（後場）三大獎，成為本賽...

SBL／獲兩大獎卻留遺憾 李啟瑋：明年要助隊奪冠

除了拿下三項大獎的台啤隊長蔣淯安外，璞園隊射手李啟瑋也在今天的年度頒獎典禮上搶盡鋒頭，一舉報回年度最佳進步獎、年度最佳第...

SBL／透過選秀加入台啤 巴克利獲最佳洋將證明自己

儘管在首屆洋將選秀會上並不被看好，但台啤隊前鋒巴克利（Kentrell Barkley）在加入SBL後隨即用身手證明自己...

SBL／MVP二連霸 蔣淯安獲三大獎成大贏家

第17季SBL年度頒獎典禮在相隔六年後於今天再度舉行，其中在個人獎項部分台啤隊長蔣淯安成為最大贏家，他不僅完成年度MVP...

SBL／裕隆爭冠失手 球隊前途充滿未知數

SBL超籃總冠軍賽裕隆vs.台啤「搶七大戰」戰局出乎意料，台啤上半場取得69：34大幅領先，比賽早已定調，終場台啤117：78大勝裕隆，隊史第五度摘冠。 台啤後衛蔣淯安是上季MVP，搶七大戰攻下

SBL／相隔六年再辦年度頒獎典禮 台啤獲頒200萬獎金

第17季SBL在昨天拋下封王彩帶後落幕，今天則是在相隔六年後再度舉辦年度頒獎典禮，包括剛拿下總冠軍的台啤與各隊精英好手皆...

SBL／蔣淯安亮眼表現奪MVP 擔任隊長串起團隊

從過去因為身材單薄不被看好，到昨天的總冠軍賽第六戰單場猛轟廿四分送出九助攻，還成功封鎖裕隆隊洋將基恩，奪下個人生涯首座總冠軍賽ＭＶＰ，台啤隊主控蔣淯安昨天再完成籃球生涯一項新里程碑，不過他強調，這次的ＭＶＰ獎座只是團隊勝利的附加價值。

SBL／台啤破驟死戰魔咒捧冠 周俊三讚攻守都太完美

第十七季超級籃球聯賽總冠軍賽第六戰，台啤隊昨天在全隊投進十五顆三分球，加上防守端成功壓制住前一場比賽猛轟四十六分的裕隆隊洋將基恩下，以總冠軍賽單場新高的一一七比七十八大勝，相隔五個賽季再度拋下奪冠綠色彩帶。

SBL／台啤擊敗裕隆封王 周俊三迎總教練生涯首冠

從昔日的明星球員，如今成了運籌帷幄的台灣啤酒球隊總教練，隨著球隊今天在SBL總冠軍賽最後一戰，以117比78大破裕隆納智...

SBL／再獲冠軍賽MVP加持 蔣淯安暫無旅外意願

台灣啤酒控衛蔣淯安今天獨拿最高的24分、9助攻，率隊117比78擊敗裕隆納智捷，第17季SBL總冠軍系列賽以4比3擊敗對...

SBL／蔣淯安奪冠軍賽MVP 台啤創冠軍賽最大勝分、得分

台啤隊在今天與裕隆隊的冠軍賽封王戰中，靠著凶猛的進攻火力以117：78輕取裕隆，收下隊史第五座總冠軍，不僅追平璞園隊的史...

SBL／大勝裕隆39分寫雙紀錄 台啤奪下隊史第五冠

第17季SBL總冠軍賽最後一戰，台啤隊在上半場就火力全開取得高達35分領先優勢，下半場裕隆隊在遲遲無法縮小比分的情況下，...

熱門新聞

MLB／十五年前王建民初登板 球評搞錯拿手球路

SBL／大勝裕隆39分寫雙紀錄 台啤奪下隊史第五冠

中職／離家萬里追夢 猿洋投尼寇力：我需要台灣

日職／增加到16隊解法 日媒建議與中職「合體」

中職／魚頭君搞笑烤同胞 美記者大讚：提升到新境界

SBL／裕隆爭冠失手 球隊前途充滿未知數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。