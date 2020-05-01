SBL／娶妻前獲三大獎 蔣淯安先忙婚事再談動向

台啤隊長蔣淯安在今天的第17季SBL年度頒獎典禮上，一舉拿下年度MVP、年度第一隊與年度防守球員（後場）三大獎，成為本賽季最大贏家，對於在將國內籃球各大籃球獎項都納入囊中後，是否有旅外的想法，蔣淯安則坦言，現階段將會以婚事為重，再來考慮動向的問題。

蔣淯安昨天先帶領台啤拿下隊史第五座總冠軍，自己也奪下生涯首座總冠軍賽MVP，加上今天頒獎典禮上又一舉抱回三座大獎，成為今年國內籃壇的最大贏家，讓九月將舉辦婚禮的他直言似乎有「娶妻前」的好運氣。

不過他與台啤的合約也將在今年六月到期，未來是否有跟隨台啤前輩林志傑、楊敬敏和劉錚等人「西進」的想法，他在今天頒獎典禮後則是表示，目前確實還沒有任何動向與想法，「我應該會比較被動一點，雖然有跟老婆討論，不過能留在台灣打球當然會是最好的。」

蔣淯安今年獲得的三項大獎中，年度防守球員（後場）是他生涯首度拿下，他坦言能拿下這個獎對他來說是最意外的，「以前聯盟都是大洋將，直到這兩年有了小洋將後，讓我有機會與其他球隊的小洋將對位，讓我學到了很多東西，像是裕隆隊的基恩、九太隊的賽森，都對於我的成長有很大幫助。」

不過身為今年頒獎典禮上最大贏家的蔣淯安，今天卻是穿著隊友吳曉謹的「偏大」襯衫與會，他在典禮後也不好意思的說：「因為我昨天才知道要舉行頒獎典禮，加上我西裝又放在台中，來不及回去拿，只好先跟隊友借一下。」