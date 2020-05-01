SBL／MVP二連霸 蔣淯安獲三大獎成大贏家

第17季SBL年度頒獎典禮在相隔六年後於今天再度舉行，其中在個人獎項部分台啤隊長蔣淯安成為最大贏家，他不僅完成年度MVP二連霸，成為聯賽史上第三位達成此成就的球員，還是史上第四位完成例行賽、總冠軍賽「雙料MVP」的球員。

蔣淯安昨天在總冠軍賽最終戰拿下24分9助攻，拿下個人生涯首座總冠軍賽MVP，今天的年度頒獎典禮他更是成為最大贏家，先是拿下年度最佳防守球員（後場）獎，入選年度第一隊，還連兩年抱回最大獎年度MVP。

過去在SBL史上僅有達欣田壘、周儀翔曾完成過年度MVP連莊，蔣淯安則是在今天成為史上第三人，而加上總冠軍賽MVP，他也成為繼台啤林志傑、達欣張智峰、璞園蔡文誠後，史上第四位包辦「雙料MVP」的球員，蔣淯安說：「很開心能拿下這個獎項，我們球隊注重的是團隊合作，能拿下這個獎項真的要感謝隊友們，沒有他們幫忙、協助，我沒有辦法拿下這個獎。」

至於璞園李啟瑋雖然在賽季末因傷報銷，不過他仍在今天的年度頒獎典禮上包辦了年度最佳進步與年度第六人獎，他說：「謝謝球隊讓我有這樣的機會，能得這個獎蠻開心的，也證明自己。今年就是外線穩定度、把握度更高，希望明年能夠繼續有好表現。畢竟上場就是做好自己該做的事情，拚就對了，為球隊做出貢獻。」

而其它個人獎項部分也都由台啤球員包辦，包括年度最佳防守球員（前場）塞瑟夫、年度最佳洋將巴克利、年度最佳總教練周俊三，年度第一隊則為九太于煥亞、台啤蔣淯安、九太蘇奕晉、台啤巴克利、裕隆呂政儒。