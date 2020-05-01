SBL／相隔六年再辦年度頒獎典禮 台啤獲頒200萬獎金

第17季SBL在昨天拋下封王彩帶後落幕，今天則是在相隔六年後再度舉辦年度頒獎典禮，包括剛拿下總冠軍的台啤與各隊精英好手皆齊聚一堂接受表揚，為賽季畫下完美句點。

今年頒獎典禮以總冠軍台啤獲頒200萬元冠軍獎金揭開序幕，總教練周俊三在經過一天沈澱後說：「到現在還是蠻興奮的，還是要感謝台灣這些一線的防疫人員，在所有運動場所都停擺的情況下，SBL還能夠在短時間內有效率的找到場館、安心把球賽完成，真的相當難得。」

而拿下個人生涯首座總冠軍賽MVP的台啤隊長蔣淯安說：「其實去年我們有打到冠軍賽，但很遺憾沒有拿到冠軍，今年我們拿到了，很謝謝裕隆給我們很棒的比賽，是值得敬佩的對手，也謝謝這個團隊，大家一起努力才能拿到冠軍。」

對於本季SBL因為疫情必須閉門開打，蔣淯安也感謝所有球迷仍透過不同方式支持台灣籃球，「昨天奪冠後很多人傳訊息恭喜我，讓我知道還是有很多人在關注我們，儘管今年閉門賽比較特別，但很多人還是透過網路或是電視收看，還是很謝謝他們支持我們。」

而在年度數據獎項部分，皆由各隊洋將包辦，包括籃板王台銀米歇爾，抄截、阻攻王九太科技賽森，得分王、助攻王裕隆基恩，雖然僅有剛打完冠軍賽的基恩親自現身授獎，但有SBL史上最強洋將之稱的賽森也透過影片談到本賽季的感想，「這是很讚的成就，我能在這賽季表現得很火，也有很好的隊友教我中文，這是很棒的一年，這些球員為我伸出援手，讓這段時間變得很美好。很高興證明我可以在亞洲打球，我也很期待未來發展。」