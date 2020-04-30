SBL／大勝裕隆39分創紀錄 台啤破魔咒捧冠

第十七季超級籃球聯賽總冠軍賽第六戰，台啤隊昨天在全隊投進十五顆三分球，加上防守端成功壓制住前一場比賽猛轟四十六分的裕隆隊洋將基恩下，以總冠軍賽單場新高的一一七比七十八大勝，相隔五個賽季再度拋下奪冠綠色彩帶。

台啤本賽季在年度戰績上一路領先，不過總冠軍賽卻是打得跌跌撞撞，帶著一勝晉級後卻被裕隆先贏兩場，儘管後來搶先「聽牌」，但又被裕隆在第五戰扳平戰局且還大敗十八分，讓他們不得不面對球隊的七戰四勝制季後賽「生死戰魔咒」。

不過昨天台啤從首節就火力全開，由巴克利領軍發動反快攻，第二節再由球隊射手群接手，單節猛轟七顆三分球，幫助台啤中場休息前就取得卅五分領先優勢。下半場裕隆在無法追近比分的情況下，索性在末節改由全本土陣容應戰，終場台啤就以卅九分差距奪下隊史第五冠，追平璞園隊的最多冠紀錄，而單場一一七分、勝分卅九分也都創下總冠軍賽新紀錄。

對於年輕的台啤在去年總冠軍賽鎩羽而歸，今年總算達成奪冠目標，總教練周俊三說：「今天這場比賽其實是每個教練夢寐以求的，進攻、防守都做得太完美，經過前一場大比分落敗，我們做很多檢討，讓球員了解一些方法，我們要贏球，要拿到總冠軍賽，要什麼方法，就是防守。」

對於以球員到總教練身分，一路見證了台啤的五座總冠軍，周俊三坦言感觸很多，尤其是過去台啤在封王後都會面臨主力球員出走的狀況，讓他們必須不斷重新培養接班球員，能夠再度奪冠實屬不易，「我們進步空間還相當大，他們現在只是達到一個階段性目標，這段路還很長很遠，聯盟還是有很多強大球隊，給我們很多教訓與教育。」