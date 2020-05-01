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SBL／裕隆爭冠失手 球隊前途充滿未知數

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
裕隆全隊壓力太大，在搶七大戰功敗垂成。 圖/中華籃協提供
裕隆全隊壓力太大，在搶七大戰功敗垂成。 圖/中華籃協提供

SBL超籃總冠軍賽裕隆vs.台啤「搶七大戰」戰局出乎意料，台啤上半場取得69：34大幅領先，比賽早已定調，終場台啤117：78大勝裕隆，隊史第五度摘冠。

台啤後衛蔣淯安是上季MVP，搶七大戰攻下24分、9助攻，當選FMVP。總冠軍系列賽六戰，蔣淯安場均15.7分、5助攻。

台啤搶七贏在心理素質和求勝信念都壓過裕隆，裕隆一心想要奪冠壓力太大，上半場就打得綁手綁腳，加上台啤成功封鎖裕隆小洋將基恩進攻、傳球路線和節奏帶動，基恩無法得分，上半場4投0中只靠罰球得8分，裕隆進攻失去重心、章法，失去帶動者，防守跟著大亂，上半場裕隆最多落後41分。

蔣淯安在6戰中場均15.7分、5助攻，當選總冠軍賽MVP。 圖/中華籃協提供
蔣淯安在6戰中場均15.7分、5助攻，當選總冠軍賽MVP。 圖/中華籃協提供

基恩上一場比賽瘋狂砍進46分帶領裕隆贏球，把系列賽逼進搶七，台啤休戰日特別針對基恩的打法、習慣、出手和傳球路線做出針對性，一舉奏效。

台啤成功壓制基恩的得分、帶動，失去第一進攻核心和牽制點，裕隆防守跟著崩潰，台啤幾乎毫不費力在上半場就搞定比賽。

裕隆上一場贏球奇兵前鋒郭昭男，搶七大戰再度先發針對蔣淯安，但蔣淯安打得更聰明、更高效，完全擺脫束縛，裕隆進攻失據，防守失靈，犧牲打+奇兵牌都失效。

台啤後衛蔣淯安(左)完美掌控節奏，成為台啤贏下搶七大戰第一功臣。 圖/中華籃協提供
台啤後衛蔣淯安(左)完美掌控節奏，成為台啤贏下搶七大戰第一功臣。 圖/中華籃協提供

台啤成功奪冠，總冠軍獎金一千萬。裕隆失去最佳奪冠契機，全隊上下想要奪冠壓力太大，無緣為2018年12月過世前董事長嚴凱泰贏得另一座總冠軍，全隊都很沮喪。

裕隆籃球隊史55年，是台灣歷史最長培養最多國手，同時為籃球付出最多企業。同屬集團台元女籃隊史47年，同樣為台灣孕育無數女籃精英，貢獻卓越。籃球幾乎就是裕隆集團形象，嚴凱泰熱愛籃球，不計代價付出做到最好。

2019年裕隆集團虧損244.65億，營運衝擊加上台灣籃球產業市場低迷，聯盟營收、聲勢、形象連續10年跌到谷底，SBL超籃產業、產值、關注力、票房都在滑落，加上新冠病毒疫情衝擊，籃球界非常憂心裕隆持續投資籃球、培養精英球員的意願和熱情。

一名SBL教練強調，裕隆在台灣籃球的地位和分量無可取代，裕隆55年來一直是指標性球隊，也是唯一一個同時贊助男、女籃企業，每年投資在籃球和培養年輕球員將近一億，在台灣籃球最低谷，裕隆集團未來對籃球投資心意和投入程度都讓籃球界高度關注。

包括SBL東南亞職籃夢想家、富邦，以及SBL超籃台啤、璞園等球團高層都在集結，商討共組職籃聯盟可能性，一旦ABL今年底以前無法復賽，聯盟瓦解，夢想家和富邦都需要創造另一個舞台。

SBL營運現況和產值、形象，也早已不符投資效益，走上職業化，重建台灣籃球基礎，很可能是這波新冠病毒疫情衝擊下，台灣籃球做出改變，推動籃球職業化嶄新契機。一名球團代透露，他希望裕隆不要在籃球職業化舞台上缺席，裕隆就像台灣籃球圖騰。

SBL超籃第17季落幕，台啤第五度奪冠追平璞園奪冠紀錄，台啤後衛蔣淯安成為台灣籃球最具指標性球星，裕隆不論有沒有奪冠，這支球隊的未來、前景都是未知數。

SBL 台啤 裕隆 蔣淯安

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