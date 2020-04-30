SBL／台啤擊敗裕隆封王 周俊三迎總教練生涯首冠

從昔日的明星球員，如今成了運籌帷幄的台灣啤酒球隊總教練，隨著球隊今天在SBL總冠軍賽最後一戰，以117比78大破裕隆納智捷，周俊三終於盼到執掌兵符的第一座總冠軍。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行總冠軍系列賽最終戰，台啤靠著旺盛團隊火力做後盾，終場淨勝對手39分，也成功抱回隊史第5座總冠軍金盃。

周俊三過去是中華職籃宏國象的當家主控，曾率領球隊寫下3連霸，職籃垮台後他曾赴中國男子職業籃球聯賽討生活，後來返台加入SBL。

運動生涯尾聲，周俊三曾以球員身分參與台啤第4、5季奪冠之旅，接下來他轉任球隊助理教練，直到第14季才從前台啤總教練閻家驊手中接下帥印。

周俊三坦言，球員時期，場上總有一群隊友可以依靠，他開玩笑說：「其實球員和教練的工作內容差不多，最大差別就是當教練只能一個人站在前面，就像贏球的時候總有3、4個球員一起受訪，輸球就只有我一個人去面對。」

在執教這條路上，周俊三也曾經遭遇挫折，去年台啤同樣打進總冠軍賽，卻遭富邦勇士以直落四橫掃出局，成為聯盟總冠軍賽採7戰4勝制後，除達欣工程與裕隆外，第3支一勝難求的球隊。

面對過去的失敗與挫折，都化成周俊三繼續前進的養分，他說：「挫折越多、成長就會越快。」而他也透露，當教練最大的成就，就是看到球員成長，他也盼望，未來還能看到旗下這群子弟兵，不斷地成長、茁壯。